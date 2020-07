Libertariër Boris Johnson bemoeit zich ineens met het gewicht van de Britten

Boris Johnson (tweede van rechts) en partijgenoot Darren Henry (rechts) proberen mensen in Beeston dinsdag aan het fietsen te krijgen. Beeld Rui Vieira / AFP

Te dik was hij al jaren, maar sinds hij met covid-19 de dood in de ogen heeft gestaard, is Boris Johnson zijn overgewicht als een gezondheidsprobleem gaan zien. De Britse ­premier is sindsdien met een afvalrace bezig en probeert nu zijn landgenoten, van wie tweederde te veel stones met zich meedraagt, ertoe te te bewegen hetzelfde te doen. Niet langer wil hij dat het Verenigd ­Koninkrijk bekendstaat als de Dikke Man (en Vrouw) van Europa. Niet iedereen deelt echter zijn ­enthousiasme.

Eerder deze week kondigde de Britse regering maatregelen aan om de eilandbevolking gezonder te maken, te beginnen met de kinderen, van wie eenderde te zwaar is. Zo mogen omroepen voor ­negen uur ’s avond geen televisie­reclame meer maken voor fastfood en andere ongezonde levensmiddelen. Ook komt er een einde aan twee-halen-één-betalen-aanbiedingen voor vetmakend voedsel, terwijl supermarkten geen zoetig­heden meer mogen uitstallen ­nabij de kassa. Grote restaurants moeten calorieën op de menu’s gaan vermelden.

Voor de Conservatieve regering is zwaarlijvigheid, naast het vermijden van het coronavirus, een extra reden om fietsen te gaan ­stimuleren. Huisartsen zijn opgeroepen om dikke patiënten te ­adviseren meer te gaan fietsen, en de overheid heeft 50 duizend ­vouchers van 50 pond uitgedeeld waarmee fietsreparaties kunnen worden betaald.

Het is niet voor het eerst dat een Britse regering een gezondheidsoffensief inzet. In het verleden is al bepaald dat McDonald’s en soortgelijke ketens geen reclame meer mogen maken rondom kinderprogramma’s. Aanwijzingen dat mensen met overgewicht extra kwetsbaar zijn gebleken voor het coronavirus zijn aanleiding geweest voor een nieuwe campagne. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock wees er bovendien op dat de overheid elk jaar 20 miljoen pond kwijt is aan het bestrijden van obesitas.

Ommezwaai

Om het goede voorbeeld te geven, verspreidt Downing Street 10 foto’s van een joggende Boris Johnson, al dan niet met zijn hond. Voor de premier is het een ommezwaai. In het verleden heeft hij zich herhaaldelijk geprofileerd als een libertariër, die niets moet hebben van een bevoogdende overheid. Toen topkok Jamie Oliver in 2006 campagne voerde om de ongezonde turkey twizzlers van de schoolmenu’s te halen, vond hij Boris Johnson op zijn weg. ‘Wat mij ­betreft mogen mensen eten wat ze willen,’ beweerde de Conservatief destijds.

De ommezwaai van Johnson is goed gevallen bij pressiegroepen die zich zorgen maken over de ­ongezonde levensstijl van veel Britten. Niet iedereen is evenwel tevreden. ‘Als niemand rookt, chocolade, kaas, boter en spek eet, dan kunnen we weliswaar 104 worden. Maar noem je dat leven?’, ­reageerde kunstenaar David Hock­ney. Binnen de Conservatieve partij is ook onvrede. ‘Na Gordon Browns control-freakery, David ­Camerons paternalistische ‘adel verplicht’ en Theresa Mays plezierloze bemoeizucht had Boris anders moeten zijn (…) Hij zou op een manier gaan ­regeren die ons allemaal wat plezier zou geven’, schreef partij-ideoloog Mark Wallace op de discussiesite van de partij.

In The Daily Telegraph wees Nick Timothy, oud-topadviseur van May, dat er meer nodig is dan reclamebeperkingen en het op de fiets springen. Hij wees erop dat de meeste gezondheidsproblemen zich voordoen in de lagere sociale klassen en dat er diepere sociaal-economische problemen aan ten grondslag liggen. ‘Het is moeilijk om de conclusie te vermijden dat ons economische en sociale ­model, dat gepaard gaat met financiële en emotionele onzekerheid, een groot deel van de schuld dient te krijgen.’

Big Mac

Tevens vroegen sceptici zich af of Boris Johnson zijn minister van ­Financiën reeds heeft ingelicht over de plannen. Om het herstel van de economie te helpen na de lockdown, kunnen Britten vanaf komende week immers voor de helft van de prijs in restaurants eten. Het Eat Out to Help Out-initiatief ­betekent dat de Britten voor anderhalve pond een Big Mac kunnen bestellen bij McDonald’s. ‘Een beetje raar,’ zo omschreef de bekende keukenprins Antony Worrall Thompson deze tegenstrijdige situatie tegenover The Guardian.