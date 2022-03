‘Liberalen zijn verschrikkelijk. Doe mij maar Trump!’, zegt mijn Iraans-Amerikaanse nichtje (14) sarcastisch

Een traditionele Haft Sin-tafel tijdens Iraans Nieuwjaar. Beeld Getty

De eerste dag van de lente is het Iraanse Nieuwjaar. Ik vlieg naar mijn oma, tantes en oom aan de westkust die, vlak nadat ik met ouders en broertje in Nederland was beland, asiel kregen in Los Angeles. Iraniërs hier omringden zich liever met zakenlui onder een warme zon dan met de dwarse Iraanse activisten in het koude Europa. Bovendien hoefden ze geen Nederlands, Duits of Zweeds te leren.

In Californië wonen rond de half miljoen Iraanse-Amerikanen, de grootste diaspora buiten Iran. De afgelopen veertig jaar bouwden ze in LA een enclave op die Tehrangeles wordt genoemd.

Het ene moment voel ik me hier thuis: als ik op straat oude buren tegenkom die mij als kind in Iran hebben meegemaakt, of wanneer ik mezelf volstop met broodjes kebab, augurk, worst, ui en tomaat en lamstong en schapenhersenen. Het andere moment voel ik me hier een Nederlandse journalist in een totaal vreemde omgeving, zelfs bij mijn bloedeigen familie.

We vieren Iraans Nieuwjaar in het huis van mijn nicht, in Bakersfield, twee uur buiten Tehrangeles. In de tuin zwiepen Iraanse vrouwen en mannen – samen goed voor duizenden dollars aan neuscorrecties, borstvergrotingen en botoxbehandelingen – met hun armen in de lucht. De zon glinstert in het zwembad. We wensen elkaar norooz mubarak.

Terwijl ik een margarita drink, luister ik naar de klaagzang van Bahar, mijn nichtje van 14. Haar naam betekent ‘lente’. Ze vertelt over school. Haar ‘seksistische docent’ verdeelt haar klas steeds in groepen, zegt ze, de jongens tegen de meisjes. Bahar had er iets van gezegd.

‘Ben jij een feminist?’, klinkt het ineens, achter mij. Een vriendin van mijn oudere nicht, een dertiger, heeft ons gesprek opgevangen en opent de aanval op Bahar. ‘Wees geen liberaal!’ Ik draai mij om en zie een tenger lijf staan dat ik met weinig moeite op de grond zou kunnen smijten. Wat bezielt deze vrouw om dit tegen een meisje van 14 te zeggen?

‘Feministen roepen van alles’, gaat ze verder, ‘maar krijgen niks voor elkaar. Als je het wil maken als meisje moet je slinks zijn, als een slang. Wees een slang!’ Er gaat van alles door mijn hoofd, maar ik besluit me rustig te houden. ‘Je hebt gelijk’, reageert mijn bijdehante nichtje met een sarcastische toon. ‘Liberalen zijn verschrikkelijk. Doe mij maar Trump!’

‘Mij ook’, antwoordt de vrouw, opgelucht. ‘Hij was in ieder geval niet zo hypocriet als al die andere politici.’

‘Ik háát Biden’, zegt Bahar. ‘Die man seksualiseert z’n eigen dochter. Hij heeft tientallen aantijgingen van aanranding en seksueel misbruik tegen zich…’

‘Verschrikkelijk!’, antwoordt de vrouw, die klaarblijkelijk niet doorheeft dat Bahar het eigenlijk over Trump heeft. De kleine slang.

Ik aanschouw het tafereel in stilte. Een Democraat oog in oog met een Republikein. Een middelbare scholier tegenover een bedrijfsadvocaat. Generatie Z tegenover generatie Trump. Ik bevond mij in de frontlinie van het Amerikaanse politieke discours.

Bahar weet hoe ze met trumpisten moet omgaan. Haar ouders, mijn tante en stiefoom, zijn dol op hem en hebben net als meer van onze familieleden op hem gestemd. Trump zou het Iraanse regime harder aanpakken dan veel Democraten, bijvoorbeeld door uit de Iran-deal te stappen. Biden wil er weer terug in. Bahar ziet juist meer van het Iraanse regime terug in de politiek van Trump dan in die van Biden.

De afgelopen dagen hebben we veel gelachen om de confrontatie. Slang is sindsdien onze geuzennaam. Eigenlijk zat er altijd een in mij verstopt, want mar betekent in het Perzisch slang. Bahar: ‘Hoe had je het anders zover kunnen schoppen?’

Maral Noshad Sharifi is Volkskrant-correspondent in de Verenigde Staten.