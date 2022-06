Liberale regering Bulgarije gevallen, politieke crisis kan in voordeel pro-Russische partijen werken

Premier Kiril Petkov groet zijn aanhangers buiten het parlement nadat zijn regering een vertrouwensstemming heeft verloren. Beeld ANP / EPA

De regering, die bestond uit vier partijen, was pas zes maanden geleden aangetreden, nadat er vorig jaar al drie keer verkiezingen waren gehouden. Petkov hoopte als premier de vastgeroeste politiek los te wrikken, en korte metten te maken met de corruptie die welig tierde onder Boiko Borisov, de conservatieve leider die Bulgarije tien jaar lang regeerde.

Kort na de Russische aanval op Oekraïne ontstonden er echter alweer scheuren in de coalitie: Bulgarije heeft historisch goede banden met Moskou, en enkele partijen vonden dat de koers van Petkov te pro-Oekraïens was. Hij steunde de Europese sancties tegen Rusland en ook al durfde hij het niet aan wapens naar Kyiv te sturen, Petkov zegde wel toe om beschadigde zware Oekraïense wapens te repareren. In februari ontsloeg Petkov zijn minister van Defensie omdat die weigerde het conflict in Oekraïne een ‘oorlog’ te noemen,

Gebaar naar Brussel

Daarnaast ontstond er een politiek conflict over de toelating van Noord-Macedonië als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Sofia was tegen (onder andere omdat Bulgaren vinden dat de Macedonische taal niet bestaat; dat zou een regionaal dialect zijn van het Bulgaars). Toen Petkov eerder deze maand aangaf toch een gebaar te willen maken naar Brussel, trok de één van de partijen zich briesend terug uit de coalitie. Op de achtergrond speelde bovendien mee dat het anti-corruptiebeleid mensen in de weg zat.

De motie van wantrouwen in het parlement werd ingediend door de GERB-partij van Borisov. Daarin werd de regering verweten een verkeerd economisch beleid te voeren en de groeiende inflatie niet aan te pakken. Deze motie werd deze gesteund door 123 van de 240 parlementariërs.

‘Normaal Europees land’

‘Dit is slechts een kleine stap op de lange weg die voor ons ligt’, zei Petkov in een reactie in het parlement. ‘Ik beloof dat we het gevecht zullen voortzetten en het land terug zullen winnen. Op een dag zullen we een Bulgarije hebben zonder invloed van buitenaf en zonder maffia - een normaal Europees land.’ Petkov noemde de Russische ambassadeur in Sofia als één van de mensen die zijn regering onderuit probeerde te halen.

President Rumen Radev krijgt nog de kans een nieuwe coalitie te vormen. Als dat niet binnen twee maanden lukt, zal het parlement worden ontbonden, en moeten er weer verkiezingen worden gehouden.