Libanon leeft met twee tijden door plotselinge verplaatsing zomertijd

Twee tijden in Beiroet: op de voorgrond een kerktoren, op de achtergrond een regeringsgebouw. Beeld ANP / EPA

Tot voor kort verzette Libanon de klok in het laatste weekeinde van maart, net als de meeste Europese landen. Donderdag besloot demissionair minister-president Najib Mikati echter dat de wijzers pas op 20 april een zwengel krijgen. De twee Libanese telecombedrijven, beide in handen van de staat, stuurden hun klanten daarop in allerijl berichtjes met het advies de tijd op hun apparaten handmatig in te stellen, mochten die toch automatisch een uur verspringen.

Waarom de regering langer vasthoudt aan de wintertijd, is niet duidelijk. Volgens de officiële lezing had het uitstel enkel te maken met ‘een administratieve procedure’, maar de geruchten gaan dat de soenniet Mikati moslims tegemoet wilde komen. De nieuwe ingangsdatum valt precies samen met het einde van de ramadan. Zonder zomertijd hoeven deelnemers een uur minder lang te vasten.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De geruchtenstroom wordt versterkt door een uitgelekte video van afgelopen donderdag, waarin te zien is hoe de sjiitische parlementsvoorzitter Mikati verzoekt om het verzetten van de klok op te schorten. In de video zegt Mikati dat hij geen gehoor kan geven aan dat verzoek, maar later op de dag kwam hij daarop terug.

Zo heeft de zomertijdrel een diepere, religieuze laag gekregen. De invloedrijke Maronitische Kerk en andere christelijke organisaties begrijpen niets van het uitstel en hebben besloten wel over te gaan op de zomertijd. Ook de twee belangrijke televisiezenders LBCI en MTV hebben de klok verzet. Libanezen zouden al spreken van een christelijke en een islamitische tijd.

Religieuze spanningen

Gevreesd wordt dat de twist over de tijd religieuze spanningen in de Libanese samenleving vergroot. Tussen 1975 en 1990 woedde in het land een burgeroorlog tussen christelijke en islamitische facties. De frictie tussen religieuze groepen is tot op de dag van vandaag merkbaar. De zetels in het parlement worden bijvoorbeeld via een religieuze verdeelsleutel toegewezen: de christenen en de moslims krijgen er ieder 64.

Wat voor problemen de twee tijden voor de Libanese bevolking veroorzaken, blijkt uit het verhaal van een inwoner van de Libanese hoofdstad Beiroet dat persbureau AP optekende. De vrouw ontdekte dat ze maandagochtend op hetzelfde moment op twee verschillende plaatsen wordt verwacht. Om acht uur heeft ze een afspraak bij de overheid, om negen uur een les Arabisch. Nu de overheid niet, maar het taalinstituut wel op de zomertijd is overgeschakeld, vallen de twee afspraken samen.

Ook overheidsorganisaties moeten zich in allerlei bochten wringen om het plotseling gewijzigde beleid door te voeren. De nationale luchtvaartmaatschappij Middle East Airlines wil bijvoorbeeld graag het beleid van de regering volgen. Op eerder verkochte tickets voor vluchten in de komende weken staan vertrektijden echter al ‘in zomertijd’ weergegeven. De maatschappij probeert nu klanten te bereiken om te vertellen dat hun vlucht een uur eerder vertrekt.