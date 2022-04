Libanon krijgt broodnodige lening van IMF, als het eerst corruptie en witwassen aanpakt

Persconferentie na afloop van de onderhandelingen op donderdag, met de Libanese premier Najib Mikati (bij de microfoon) en IMF-hoofdonderhandelaar Ernesto Ramirez Rigo (derde van links). Beeld AFP

De regering heeft onder meer toegezegd corruptie en witwassen aan te pakken en de grote financiële sector te herstructureren. Het IMF-bestuur in Washington moet nog groen licht geven voor de deal, zo maakten de onderhandelaars donderdag bekend.

Mikati’s interim-regering werd afgelopen september gevormd met het bereiken van een akkoord met het IMF als hoogste prioriteit. De timing is opvallend en naar alle waarschijnlijkheid geen toeval: over vijf weken staan er parlementsverkiezingen op de rol. De zwaar bekritiseerde regering kan een succes goed gebruiken.

Libanon gaat gebukt onder een van de zwaarste economische crises wereldwijd in de voorbije twee eeuwen, en dreigt zonder hulp van buitenaf af te glijden tot een failed state. Een grote kapitaalvlucht leidde er begin 2020 toe dat de overheid haar leningen niet meer kon terugbetalen, waarmee het land praktisch failliet was. De vaste wisselkoers werd losgelaten, met hyperinflatie en een explosieve stijging van de armoede als gevolg. Een doorsnee salaris stond voor de crisis nog gelijk aan 800 euro en is nu nog slechts 50 euro waard. Duizenden hoogopgeleiden zijn het land ontvlucht. Veel van de achterblijvers kunnen niet bij hun spaargeld op de diverse banken.

Zeepbel

Of Beiroet in staat is de eisen van het IMF in te willigen, is nog maar de vraag. De diepe recessie kwam niet uit de lucht vallen en was het resultaat van jarenlang beleid. Met exorbitante rentes werd een zeepbel gecreëerd die op termijn niet anders kon dan klappen. De enige reden dat ze dat niet eerder deed, was omdat de (rijke) diaspora geld bleef overmaken. Veel van de kopstukken die aan de basis stonden van het beleid zitten nog op hun post.

De hoofdonderhandelaar van het IMF, Ernesto Ramirez Rigo, noemde Libanons bankensector disproportioneel groot. Voordat de eerste steungelden worden overgemaakt, wil het IMF onder meer dat de veertien grootste Libanese banken door onafhankelijke partijen worden doorgelicht, net als de centrale bank. De grote verliezen op de balansen moeten worden geherstructureerd, maar met ‘bescherming voor kleine beleggers’. Ook moet het parlement nog akkoord gaan met de jaarbegroting en met een nieuwe wet, gericht op de controle van kapitaalstromen.

Naar de directeur van Libanons centrale bank lopen meerdere justitiële onderzoeken wegens vermoedens van witwassen. Beeld Reuters

Witwassen

Naar de directeur van de centrale bank, Riad Salameh, lopen justitiële onderzoeken in vijf Europese landen wegens vermoedens van witwassen. ‘Er zijn serieuze problemen met de aansprakelijkheid en transparantie’, aldus IMF-onderhandelaar Rigo.

Als gevolg van de crisis leeft driekwart van de zes miljoen Libanezen volgens de Verenigde Naties onder de armoedegrens. Voor de crisis was dat minder dan 40 procent. Boven op die malaise kwam de covidpandemie en in augustus 2020 de explosie in de haven van Beiroet, waarbij meer dan 120 doden vielen. Gevreesd wordt ook voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne: de overgrote meerderheid van zijn tarwe en kookolie importeert Libanon uit Rusland en Oekraïne.