Libanon heeft een nieuwe premier, en het is dezelfde als voorheen

Saad Hariri moet Libanon door een enorme financieel-economische crisis loodsen. Beeld EPA

Hariri zei na zijn benoeming door president Michel Aoun dat hij snel een zakenkabinet van experts zal samenstellen om de financiële problemen aan te pakken. Op basis van een door Frankrijk geïnitieerd hervormingsplan moet het bankroete Libanon dan weer buitenlandse leningen kunnen krijgen.

‘Ik beloof alle Libanezen die nu zoveel ontberingen lijden en de wanhoop nabij zijn dat ik vastbesloten ben de totale ineenstorting te stoppen die onze economie, onze maatschappij en onze veiligheid bedreigt’, verklaarde Hariri donderdag na zijn benoeming. ‘Dit is onze enige en laatste kans.’

Torenhoge inflatie

Libanon zucht onder een enorme financieel-economische crisis. De nationale munt is gekelderd, de inflatie is torenhoog en de werkloosheid en de armoede onder de bevolking lopen op. Daar komt de coronacrisis nog bij en de nasleep van de explosie in de haven van Beiroet, die in augustus bijna 200 doden, 6.000 gewonden en een schade van miljarden euro's kostte, en leidde tot het opstappen van de vorige regering.

De pro-westerse soenniet Hariri, die sinds 2009 drie kabinetten leidde, moest een jaar geleden zelf opstappen na massale protesten tegen de economische malaise en de corrupte politieke elite. Maar na wekenlange politieke stagnatie bleek hij uiteindelijk voor een kleine parlementaire meerderheid de enige acceptabele kandidaat.

Dat wil niet zeggen dat Hariri slaagt. De Libanese politiek wordt vanouds gegijzeld door rivaliserende partijen van soennieten, sjiïeten en christenen, en is verdeelder dan ooit. Hariri kan rekenen op zijn eigen soennitische Toekomstbeweging, het sjiïtische Amal en de Druzenpartij. Het sjiïtische Hezbollah is voorzichtig positief. Maar de grote christelijke partijen (zoals de Vrije Patriottische Beweging van president Aoun) steunen Hariri niet.

Frankrijk

Hariri hoopt dat hij de patstelling kan doorbreken met het initiatief van Frankrijk (de voormalige kolonisator) om op korte termijn tot vergaande politieke en economische hervormingen te komen. In de wetenschap dat de internationale gemeenschap, en dan met name het Internationaal Monetair Fonds (IMF), niet met de noodzakelijke leningen over de brug komt voordat die hervormingen zijn doorgevoerd.

Veel Libanezen zijn sceptisch, ook de soennieten in Hariri’s eigen thuisdistrict in Beiroet. ‘Zelfs als er een goddelijke premier uit de hemel neerdaalt zou de regering niet functioneren, want er is in wezen helemaal geen Libanese staat’, zegt winkelier Adnan tegen Reuters. En Marwa Hodeib, die in de Hamrastraat boodschappen doet, zegt: ‘Als we allemaal het land verlaten, zouden de politici er nog steeds zijn.’