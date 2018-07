Libanese rechter: seks tussen mannen en vrouwen van hetzelfde geslacht is geen misdrijf

Organisaties van homo’s, lesbiennes en transgenders (lhbt) in Libanon zijn opgetogen over de uitspraak van een hogere rechtbank, die dinsdag bepaalde dat seks tussen mensen van hetzelfde geslacht geen misdrijf is. Volgens hen is het een belangrijke stap op weg naar opheffing van het verbod.

Een ongedateerde foto van een nachtclub in Beiroet. Foto AFP

Het hof van beroep in de stad Baabda bevestigde het vonnis van een lagere rechtbank, die vorig jaar in een zaak tegen negen van homoseksualiteit beschuldigde personen stelde dat ‘de feiten neerkomen op het uitoefenen van hun grondrechten’.

Homoseksuelen in Libanon kunnen worden vervolgd op grond van artikel 534 van het wetboek van strafrecht. Dat spreekt niet expliciet over homoseksualiteit, maar verbiedt ‘tegennatuurlijke seks’. Op overtreding van de wet staat maximaal een jaar gevangenisstraf.

De bedoeling van de wetgever van volgens de rechtbank niet om homoseksuele relaties te verbieden, maar ‘schending van de openbare zeden’. Interpretatie van de wet moet pas houden ‘met de evolutie van de maatschappij’.

Hoewel discriminatie volop bestaat, genieten homo’s en lesbiennes in het naar verhouding tolerante Libanon meer vrijheden dan waar ook in de Arabische wereld. Lhbt-organisaties als Helem kunnen openlijk bestaan en werken samen met de overheid. Het hoofdkwartier van Helem in Beiroet staat gewoon vermeld in stadsgidsen. De Libanese hoofdstad kent tal van gaybars, die als zodanig bekend staan.

Mannen die anders durven zijn De homobeweging in Libanon actiever dan waar ook in de Arabische wereld. Steeds meer mannen willen niet langer een echte vent zijn. Sommigen zijn actief in radicaal feministische organisaties. Er zitten barstjes in het patriarchaal systeem.

De druk vanuit de samenleving om het omstreden artikel 534 te schrappen neemt toe. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in mei lieten ongeveer honderd kandidaten weten zich sterk te maken voor afschaffing van artikel 534. Zij ondertekenden een petitie daartoe. ‘Tot voor kort was er geen politicus die zoiets aandurfde’, zei directeur Georges Azzi van mensenrechtenorganisatie AFL tegen CNN.

Lagere rechtbanken in Libanon hebben al vier keer eerder homo’s vrijgepleit, maar voor het eerst is zo’n vonnis nu bekrachtigd door een hogere rechtbank. ‘Het hof heeft bevestigd dat homoseksuele relaties geen misdrijf zijn, zolang het gebeurt tussen volwassenen’, zei advocaat Karim Nammour van de organisatie Legal Agenda tegen persbureau AFP. ‘Het hof van beroep heeft meer autoriteit. Dit is meer dan symbolisch.’

Mogelijk wordt Libanon binnenkort wat betreft homorechten in de Arabische wereld links ingehaald door Tunesië. De door president Béji Caïd Essebsi ingestelde Commissie voor Vrijheden en Gelijkheid (Colibe) heeft onlangs voorgesteld het wettelijk verbod op homoseksualiteit geheel en al te schrappen.

Zelfs vanuit islamitische hoek wordt dat voorstel wellicht gesteund. Leider Rached Ghannouchi van de gematigd islamistische regeringspartij Ennahda noemde in maart in een interview homoseksualiteit ‘een natuurlijk fenomeen’. Volgens hem ‘moeten we ons niet moeten mengen in het leven van individuen’.