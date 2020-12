Libanese premier aangeklaagd vanwege betrokkenheid bij explosie in Beiroet

Hassan Diab (rechts) bij zijn woning in Beiroet, op archiefbeeld. Beeld EPA

De onderzoeksrechter beschuldigt premier Diab en de drie oud-ministers van nalatigheid. Hij wil hen volgende week officieel ondervragen. Diab laat weten dat hij weigert te verschijnen. Volgens een verklaring van zijn woordvoerders heeft hij ‘alles gezegd wat er te zeggen valt’ en gaat de onderzoeksrechter zijn boekje te buiten. Diab stelt dat hij ‘een schoon geweten’ heeft.

Diab en zijn ministers waren gewaarschuwd dat duizenden tonnen van het uiterst explosieve ammoniumnitraat lagen opgeslagen in de haven van Beiroet. Twee weken na de laatste waarschuwingsbrief, afkomstig van de Libanese staatsveiligheidsdienst, ontplofte de loods waar het ammoniumnitraat lag opgeslagen door een nog onbekende oorzaak. Een groot deel van het centrum van Beiroet raakte daarbij zwaar beschadigd.

Diab trad binnen een week na de explosie af. Hij stelde dat de ‘corruptie in Libanon groter is dan de staat’. Omdat het in Libanon niet lukt om een nieuwe regering te vormen, is hij demissionair nog steeds actief als premier.

Sanctielijst

Twee van de drie oud-ministers die zijn aangeklaagd, voormalig minister van Financiën Hassan Khalil en minister van Openbare Werken Youssef Finyanus, zijn in september door de Verenigde Staten op een sanctielijst geplaatst vanwege hun banden met de sjiitische militie Hezbollah, die in sommige westerse landen – waaronder Nederland – wordt beschouwd als terroristische organisatie.

Volgens het Amerikaanse sanctiebesluit hielp Khalil Hezbollah om belasting te ontduiken en geld over te maken. Finyanus zou voor honderdduizenden dollars door Hezbollah zijn omgekocht in ruil voor politieke diensten. Hezbollah heeft in Libanon niet alleen een machtige militaire tak, maar is ook politiek invloedrijk. Finyanus zou Hezbollah handelscontracten hebben toegespeeld ter waarde van miljoenen dollars.

De derde aangeklaagde oud-minister, Ghazi Zaiter, was minister van Publieke Werken toen in 2013 een schip vol ammoniumnitraat, onderweg naar Mozambique, om onduidelijke redenen strandde in de haven van Beiroet. Volgens het internationale scheepsrecht mag de bemanning in zo’n geval het schip niet verlaten, maar in dit geval lieten de Libanese autoriteiten hen gaan. De kapitein beweerde later dat Mohammed Zaiter, een zoon van Ghazi, geholpen zou hebben om het schip met de explosieve lading in Beiroet achter te laten.

Het ammoniumnitraat werd daarna overgeheveld naar een loods op de kade. Daar lag het jarenlang opgeslagen in een nauwelijks beveiligde loods, tot de explosie in augustus van dit jaar. De schade in Beiroet wordt geschat op 4 miljard dollar.