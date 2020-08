Liane den Haan sorteert voor als lijsttrekker van 50Plus

En wéér is Jan Nagel (81) voorzitter van 50Plus: ‘Dit moet een keerpunt zijn voor de partij’

Om 50Plus door de grootste crisis in haar bestaan te loodsen, keert partijoprichter Jan Nagel (81) terug uit zijn politieke pensioen. Begin augustus verkozen de leden van 50Plus hem voor de vierde keer tot hun voorzitter. Maar is Nagel niet juist onderdeel van van het probleem? ‘Als dat zo zou zijn, was ik niet verkozen.’