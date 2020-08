Liane den Haan (52) moet 50Plus door crisis leiden: ‘Alleen het gedoe was zichtbaar’

Liane den Haan staat de pers te woord tijdens een persconferentie van 50Plus. Rechts: partijvoorzitter Jan Nagel. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Hoe is het contact tot stand gekomen? Bent u benaderd door 50Plus?

‘Ja. Ik dacht in eerste instantie dat ik moest gaan praten over het verkiezingsprogramma, want wij gaan natuurlijk alle programmacommissies van de partijen af. Maar toen ik vrolijk met mijn papieren van Anbo aankwam, kreeg ik de vraag of ik wilde nadenken over het lijsttrekkerschap.

‘Dat verraste me. Ik heb er lang over moeten nadenken. Niet zozeer over de inhoud van 50Plus, of over het gedoe dat er nu speelt. Maar ik heb wel lang moeten nadenken of het voor het thuisfront gewenst is. Bij Anbo werken we ook heel erg hard, maar dit is nog wel een tandje erbij.’

En u wordt een landelijk gezicht.

‘Ik heb de kinderen gevraagd: wat vinden jullie daarvan? Uiteindelijk heeft het thuisfront gezegd: mama, je hebt altijd voor ons klaargestaan. Kies nu een keertje voor jezelf en ga het gewoon doen.’

U noemde zelf al ‘het gedoe’. 50Plus zit in een lastige positie na een interne crisis en het vertrek van partijleider Henk Krol. Dat moet u allemaal lijmen, en zo lang is het niet tot de verkiezingen.

‘Daar is het bestuur ook deels verantwoordelijk voor. Aan mij om te laten zien dat we echt voor de inhoud staan. Op dat vlak is de partij de laatste tijd natuurlijk heel erg onzichtbaar geweest. Alleen het gedoe was zichtbaar.’

Jan Nagel (midden) tijdens een persconferentie van 50Plus. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Heeft u er vertrouwen in dat 50Plus nu echt gaat afrekenen met de voortdurende conflicten?

‘In elke vereniging is gedoe. Mensen zetten zich in en hebben het gevoel dat het hun vereniging is. Dat is aan de ene kant heel erg goed, maar het moet blijven gaan over het belang van de vereniging.

‘Dat is soms lastig. En wat nog lastiger is, is als er dan mensen naar de pers gaan. Dan moet je een beetje teflon op je schouders hebben en denken: weet je, het hoort erbij. Bij Anbo ben ik er ook nog steeds, terwijl we een hoop reuring achter de rug hebben.’

In 2015 werd u beschuldigd van ‘dictatoriaal gedrag’ door lokale Anbo-afdelingen, onder meer omdat u de macht in de organisatie wilde centraliseren en hun rekeningen blokkeerde. Een deel van de afdelingen scheidde zich door dat conflict zelfs af.

‘De leden op de verenigingsraad namen toen het besluit, niet het bestuur. Maar degene die het moet uitvoeren, is vaak de kop van Jut. Dat heb ik gedaan, ik heb het uitgevoerd. Bij Anbo hebben we destijds een stip aan de horizon gezet, dan moet je koers houden. Ongeacht wat mensen die boos zijn, omdat ze die verandering niet willen, ook over je roepen in de pers.’

Tegenkandidaten mogelijk Het 50Plus-bestuur koos Den Haan uit liefst veertien kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Met vier vrouwen zijn uiteindelijk gesprekken gevoerd, zei voorzitter Jan Nagel maandag. Naast Den Haan waren dat de Tweede Kamerleden Corrie van Brenk en Léonie Sazias en het Rotterdamse raadslid Ellen Verkoelen. Martin van Rooijen was geen kandidaat: de senator werd eerder door Nagel genoemd als nieuwe lijsttrekker, maar bedankte voor de eer. Gelopen is de race nog niet. Den Haan is voorgedragen, maar 50Plus’ers met ambitie kunnen zich aanmelden als tegenkandidaat. Van Brenk kondigde maandag al aan dat ook zij wil meedingen. Op zaterdag 3 oktober kiezen de leden wie definitief de opvolger van Henk Krol wordt.

U heeft de raad van toezicht vanochtend ingelicht over uw overstap.

‘Die waren niet zo blij. Ze vonden het buitengewoon jammer en erg.’

Er bestaat natuurlijk ook nog een kans dat de 50Plus-leden iemand anders kiezen als lijsttrekker. Blijft u dan aan bij Anbo?

‘Ja, ja, ja. Anbo is natuurlijk echt mijn club, zo langzamerhand is het mijn kindje geworden. We hebben in de vijftien jaar dat ik directeur was zo veel gedaan... Ik heb deze stap ook niet gemaakt omdat ik het niet meer leuk vond. Het is een nieuwe uitdaging.’

U zet hoog in: tien zetels.

‘Toen ik dat tegen Jan (Nagel, de partijvoorzitter, red.) zei, zei hij: doe voorzichtig. En dat is ook zo, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik vind: we moeten in ieder geval vijf zetels halen, de huidige vier plus één. Aan de andere kant: de helft van Nederland is je electoraat. Die tien zetels moet je toch echt gewoon kunnen halen.’