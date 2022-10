Lhbti-gemeenschap in São Paulo hoopt dat verkiezingen in Brazilië vandaag zachtheid laten terugkeren

Vanaf dag één heeft president Bolsonaro aan de rechten getornd van de Braziliaanse lhbti-gemeenschap. Ze hopen dat hun landgenoten zondag de linkse Lula weer aan de macht brengen. Maar: ‘We zullen maandag niet wakker worden in een compleet nieuw land.’

Op de 45ste verdieping van een toren in het centrum van São Paulo komt in de nacht alles samen waar de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro zich tegen afzet. Homo’s, lesbiennes, transgenders, alternatievelingen, drugs, alcohol, extravagante outfits, genderneutrale wc’s. De muren zijn behangen met Halloween-spinnenrag, de ruimte ruikt naar sigaretten en marihuana. Iedereen op dit feestje stemt hetzelfde: Lula.

In een hoek van de ‘unisex’ toilet- en rookruimte zit spraakwaterval Dannyele Cavalcante (32), haar lange benen in zwarte laarzen over elkaar gekruist, het bruine haar opgestoken in puntige duivelse knotjes. Op het gele stukje stof dat haar linker borst bedekt, draagt de transvrouw een rode button van de PT, de Arbeiderspartij van voormalig president Lula da Silva. ‘Ik zie de achteruitgang van de afgelopen jaren. En dat doet pijn. Dat maakt bang.’

Dannyele Cavalcante maakt een l-teken voor Lula, de linkse kandidaat bij de Braziliaanse verkiezingen, op een feest in São Paulo. Beeld Nicola Zolin

In haar betoog strijden angst en hoop om voorrang. Met Lula keert de zachtheid terug in Brazilië, ze weet het zeker. Althans, ze hoopt het. ‘De empathie, het respect, de liefde.’ Dat kan niet anders. Of nou ja, ze droomt ervan. ‘Dat we ontwaken uit deze nachtmerrie.’ Want zo ervoer ze de vier jaar onder ‘fascist’ Bolsonaro. ‘Een president die niet investeerde in onderwijs en werkgelegenheid, maar in wapens.’

Transfobe sneren

Brazilië was al een transfoob land voordat Jair Bolsonaro in 2019 aan de macht kwam. Nergens ter wereld werden de afgelopen vijftien jaar zoveel transpersonen vermoord, gemiddeld 120 per jaar. Toen Bolsonaro nog een enigszins obscuur parlementariër was, zei hij eens: ‘Ik heb liever dat mijn zoon omkomt in een ongeluk dan dat hij hier komt opdagen met een snor.’ Met de verkiezing van de oud legerkapitein toonde Brazilië een gezicht, dat het land nog niet eerder zo expliciet had laten zien. Plots klonken trans- en homofobe sneren uit de mond van de leider van het grootste land van Latijns-Amerika.

‘We willen dat Jantje gewoon Jantje blijft en dat Marietje opgroeit als Maria’, zei hij in juli bij een bijeenkomst van protestantse christenen. Het werd een campagnemantra: links wil kinderen bekeren tot een gevaarlijke ‘genderideologie’ waarin geslacht niet meer bestaat. Zijn volgers zeiden het hem na: géén genderneutrale wc’s op scholen! De linkse kandidaat Lula zag zich genoodzaakt te reageren. In zijn woorden klonk Bolsonaro door: ‘Ze zeggen dat ik unisex-wc’s wil introduceren. Absurd. Ik ben vader van vijf kinderen, ik heb een kleindochter.’

Bolsonaro schrapte op dag één van zijn presidentschap lhbti’ers uit het takenpakket van het ministerie voor Mensenrechten. Beeld Nicola Zolin

Het Halloween-feestje in de kleine club in São Paulo, vlak voor de allesbeslissende verkiezingen van zondag, is niet alleen een plek waar buitenbeentjes zichzelf kunnen zijn, het is ook een bescheiden daad van verzet. Hier maakt het niet uit wat iemand tussen zijn benen heeft of dat haar borsten echt of nep zijn, iedereen is welkom op de dansvloer. Een glazen wand toont de miljoenenstad bij nacht, in de diepte zwerven de daklozen over straat.

‘Wanneer we worden beoordeeld, beschimpt, misbruikt, dan ondergaan we dat niet in stilte’, zegt de magere João Marcos de Padua (29), verkleed als de dood, zwarte schmink onder de ogen, een zwarte mantel om zijn lichaam. ‘We houden vol door te dansen, zo uitbundig als maar kan.’ Net als Cavalcante voelt hij ‘angst, angst, angst’. ‘We zien politiek vaak als komisch theater, maar dit is echt.’

Uitzicht over São Paulo vanaf het feest op de 45ste verdieping. Beeld Nicola Zolin

Onmiddellijk doelwit

De lhbti-gemeenschap bleek vier jaar geleden onmiddellijk doelwit van Bolsonaro, die op dag één een serie decreten tekende die de rechten van seksuele minderheden, inheemsen en zwarte Brazilianen troffen. Die laatste twee groepen zagen hun landrechten bedreigt. Lhbti’ers werden geschrapt uit het takenpakket van het ministerie voor Mensenrechten. De president plaatste een strengchristelijke vrouwelijke pastor aan het hoofd van het ministerie.

Toch bleek Brazilië maar deels vatbaar voor Bolsonaro’s conservatief-nationalistische agenda, zegt Cavalcante. Het land van president Lula - die van 2003 tot en met 2010 al eens aan de macht was - waarin zij als transvrouw uit het achtergestelde noordoosten de kans kreeg om te reizen, te studeren en werk te vinden, dat bestaat nog steeds, zegt ze. ‘Ik ben de eerste transvrouw met een baan in het MASP (het gerenommeerde moderne kunstmuseum, red.) hier in São Paulo.’

Als iemand Brazilië kan terugbrengen naar dat progressieve pad, is het Lula, zegt ze. Die hoop was ook Lula’s voornaamste wapen in de campagne, naast de angst voor Bolsonaro: nostalgie naar de goede PT-jaren onder zijn leiderschap - voordat alles onder zijn opvolger Dilma Rousseff uiteenviel. ‘O povo feliz de novo’, klonk een van zijn eenvoudige slogans. ‘Met Lula wordt het volk weer gelukkig.’

Cavalcante wil het maar al te graag geloven, maar toch blijft dat onbehaaglijke gevoel knagen. ‘Hoe zullen ze (de aanhangers van Bolsonaro, red.) reageren als Lula wint?’ Het bolsonarismo heeft flink wortel geschoten in de afgelopen vier jaar, zowel in de politiek als in de samenleving. Veel bondgenoten van de president wonnen begin oktober zetels in het parlement en belangrijke gouverneursposten in de deelstaten.

Een club in São Paulo. Al voordat Bolsonaro aan de macht kwam, was Brazilië een transfoob land; nergens ter wereld werden zoveel transpersonen vermoord. Beeld Nicola Zolin

Bolsonaro’s oorlogstaal deed sommige geestverwanten zelfs naar de wapens grijpen. Afgelopen week verzette een ex-parlementariër zich tegen arrestatie en gooide daarbij granaten naar de politie. Een dag voor de verkiezingen achtervolgde de extreemrechtse parlementariër Carla Zambelli met pistool in de hand een zwarte man door de straten van São Paulo. Wie de president ook is, Brazilië blijft voorlopig licht ontvlambaar.

‘Lula heeft geen toverstok’, weet ook Cavalcante. ‘Het zal tijd kosten. We zullen maandag niet wakker worden in een compleet nieuw land.’