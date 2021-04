LG verdwijnt als eerste smartphonemerk volledig van de markt

Bezoekers van een techbeurs in Shanghai proberen de nieuwste telefoon van LG in 2005. Beeld Getty Images

LG verlaat daarmee een sector waarin het acht jaar geleden nog de op twee na grootste was en aan de basis stond van vele innovaties zoals de ultra-groothoeklens. Op 31 juli zal de laatste worden gemaakt. Net als het Canadese Blackberry en het Finse Nokia heeft ook LG het moeten afleggen tegen Apple en Samsung en goedkope Chinese fabrikanten zoals Huawei en Xiaomi. Blackberry en Nokia zijn echter nog wel actief in de business. LG is de eerste smartphoneproducent die er helemaal mee stopt.

LG verkocht vorig jaar 23 miljoen toestellen, waarmee het nog maar 2 procent van de smartphonemarkt in handen had. De activiteiten zijn al jaren verliesgevend. LG behoorde tot de pioniers met smartphones met het besturingssysteem Android van Google, met het populaire model de LG Nexus.

De laatste jaren stapelden de verliezen zich op. In 2019 lanceerde LG zijn laatste nieuwe telefoon: de LG Wing met twee overlappende schermen waarbij het bovenste scherm kon draaien om het onderste scherm te onthullen.

In januari werd al duidelijk dat LG de divisie kwijt wilde en aankondigde op zoek te gaan naar een koper. Maar de onderhandelingen met een Vietnamees bedrijf hebben niets opgeleverd.

LG gaat zich nu richten op de productie van componenten voor elektrische auto’s. Er is al een samenwerking aangegaan met het Canadese Magna International op dat terrein. Er werd bij beleggers gespeculeerd dat dit samenwerkingsverband kan gaan bijdragen aan een elektrische auto van Apple. LG houdt zich ook bezig met de productie van consumentenelektronica zoals televisies, koelkasten en wasmachines en koptelefoons. Na Samsung is het de grootste televisieproducent in de wereld.