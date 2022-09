Lezersbrieven: Weg met die bevingsdeskundigen in Groningen

Precies tien jaar na de aardbeving bij Huizinge, met een kracht van 3.6 de zwaarste door gasboringen veroorzaakte beving in Nederland, zijn Groningse organisaties vorige maand een actiemaand begonnen. Zo kwamen kerkgangers in Loppersum bijeen in de Petrus en Paulusker tijdens een kerkdienst georganiseerd door Platform Kerk en Aardbeving. Beeld ANP

Wat me blijft verbazen over de al meer dan 10 jaar trage en dure afhandeling van de bevingsschade in Groningen is dat de werkelijke oorzaak van die trage en dure afhandeling niet benoemd wordt, namelijk dat er een toneelstukje wordt opgevoerd door zogenaamde bevingsdeskundigen, in feite bouwdeskundigen, waardoor het allemaal zolang duurt en zoveel kost.

Ze doen alsof ze kunnen zien of een scheur, of verzakking bevingsgerelateerd is. Ze schrijven lijvige rapporten, waarin elke scheur uitvoerig beschreven wordt en hoe deze te herstellen, en er staat met weinig onderbouwing aangegeven wat de oorzaak is: bevingsgerelateerd of niet ­bevingsgerelateerd (zettingen). Feit is dat juist de oorzaak meestal niet meer te ­achterhalen is.

Het enige wat we weten, is dat in een groot gebied, het contourengebied, ­typische schades (scheuren, zettingen en verzakkingen) zijn ontstaan tijdens de gaswinning. Vergoed daarom zonder meer al die typische bevingsschades; een generaal pardon voor Groningen.

Schade-experts stellen, zoals bij een brand, onverkort de omvang van de schade vast, inclusief de verzakkingen. Daarmee voorkom je overbodige en dure bureaucratie, frustraties bij de gedupeerden en kan de schade-afhandeling veel sneller. Geen gesteggel meer over een scheur.

Dus weg met die zogenaamde ­bevingsdeskundigen en maak alleen nog gebruik van schade-experts.

André Doorlag, gedupeerde, Groningen

Veiligheidsnorm

Stef Kranendijk en Jeroen Smit stellen dat de Groningse gaskraan maximaal open moet om inflatie te bestrijden en Poetin dwars te zitten. Nee! Groningers zijn meer dan een simpele rekensom zoals beide auteurs die ­maken: 12 miljard kuub gas levert 10 miljard euro op en daar kun je 27.000 huizen van bouwen. Die 10 miljard heeft de overheid al binnen door de btw-opbrengsten van de duurdere energieprijzen.

Maar belangrijker: ze besteden geen woord aan de veiligheid van de Groningers. Zolang er voor de Groningers een andere veiligheidsnorm geldt dan voor andere Nederlanders (namelijk géén ­veiligheidsnorm in relatie tot de gaswinning) en zolang er nog rechtsongelijkheid is in de afhandeling van schadegevallen (schade aan mijn huis werd snel en ruim vergoed, die van mijn buurman zit al jaren in een slepende procedure), valt er over het openen van de gaskraan niet te praten.

Tabe Jorritsma, Oostwold

Bodem

Stef Kranendijk en Jeroen Smit betogen dat minstens 12 miljard kuub aan Gronings gas per jaar veilig kan worden gewonnen (‘code groen’). Dat is niet het geval. Als je langzaam aardgas produceert komen de aardbevingen langzaam, als je sneller produceert komen ze sneller, maar komen doen ze toch. Beter is het om voor elke kuub gewonnen aardgas ook een kuub stikstofgas terug te ­injecteren zodat de bodem stabiel blijft.

David Smeulders, hoogleraar TU/e, Eindhoven

Beloftes

De gaskraan zo ver mogelijk opendraaien en daarbij de Groningers ruim compenseren. Hoe naïef kun je zijn?

Het begrip ‘ruimhartig compenseren’, bestaat al jaren en is zelfs 11 juli jl. ­opnieuw vastgelegd in het ‘Sociaal Handvest’, een afspraak tussen alle betrokken partijen in het aardbevingsdossier, inclusief de overheid. Het handvest is ook ondertekend door de NCG, de ­Nationaal Coördinator Groningen, die verantwoordelijk is voor de versterkingen. Keer op keer worden nieuwe afspraken gemaakt en beloftes gedaan, maar in Groningen merken we er niets van.

Er zijn legio voorbeelden, ze spelen nu; bewoners die al een halfjaar in een vervangend huis wonen en niets horen over de versterking van hun eigen huis; bewoners die te horen krijgen dat de versterking van hun huis wordt opgeschoven terwijl de spullen staan ingepakt; versterkingsprojecten die stil liggen omdat aannemers hun geld niet krijgen; bewoners die al maanden verhuis- en verblijfskosten voorschieten; bewoners die simpelweg geen reactie van de NCG krijgen op brieven en mails, niet worden teruggebeld. Het is stil aan de overkant.

En dan hebben we het niet over het erfgoed dat verloren gaat, en al helemaal niet over de sociale- en psychische ­problemen van vele bewoners in het aardbevingsgebied.

Ondanks de parlementaire enquête over de gaswinning in Den Haag is er in Groningen niets veranderd. De overheid moet zich diep schamen. Helaas Stef Kranendijk en Jeroen Smit, wij geloven er niet in; als het de overheid vandaag niet lukt, dan lukt het ze morgen ook niet.

Cock Peterse, Loppersum

Zorgkosten

Zorg kost te veel en de politiek moet ­keuzes maken, stelt André den Exter. Maar je kunt ook zelf kiezen om geen dure levensverlengende behandelingen te ondergaan. Iedereen gaat dood, dus dat is geen keuze, maar de doodskosten bepaal je wel zelf.

Bertus ten Barke, Almere Haven

Sterrenrestaurants

Briefschrijver Hans van der Geest heeft er moeite mee dat de Volkskrant in haar commentaren vol compassie en kritisch schrijft over de armoede in het rijke ­Nederland, terwijl er in het Magazine een recensie staat van een sterrenrestaurant.

Ik heb daar geen enkele moeite mee. De Volkskrant is er namelijk ook voor mij en ik dineer graag en met regelmaat in een sterrenrestaurant en ben dan ook blij met de recensies. Ik werk er namelijk hard genoeg voor en ik vind het iedere keer weer een beleving en de moeite waard. Welkom in de echte wereld Hans, waar deze twee werelden heus wel naast elkaar kunnen bestaan zonder je ­daarover op te hoeven winden.

Frans Leliveld, Amsterdam

Roken

In de bespreking van de film Decision to leave beschrijft de recensent de ontmoeting tussen een vrouw en een man. Ik citeer: ‘Sigaretten zouden vast goed van pas komen bij hun kennismaking. Nu kan hij haar slechts crème en pepermuntjes aanbieden, en haar op ­chique sushi trakteren...’

Eerlijk gezegd geef ik de voorkeur aan pepermuntjes en sushi, en ik zal daarin lang niet de enige zijn. Wordt het niet tijd op te houden met het romantiseren van roken in boeken, films en godbetert recensies van films?

Els van Lierop, ’s-Hertogenbosch

Intuïtie

Antropoloog Birgit Meyer legt uit hoe intuïtie haar heeft geholpen en in het ­algemeen de wetenschap kan helpen. Dat is net zoiets als zeggen dat ademhalen je heeft geholpen en in het algemeen de mens kan helpen.

We gebruiken altijd intuïtie in ons denken, voelen en handelen. Maar vaak zijn we ons er niet van bewust en denken we dat we rationeel handelen, zowel in het dagelijks leven als in de wetenschap. Het is aan te raden om te proberen je ervan bewust te zijn dat je intuïtie gebruikt en dan door onderzoek en ­nadenken vast te stellen of die intuïtie klopt, zowel in het dagelijks leven als in de wetenschap.

Hans Crone, Groesbeek