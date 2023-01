Lezersbrieven: waarom de salderingsregeling het dak op kan en meer kwesties over zonnepanelen

Huis met zonnepanelen in Alphen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘In september 2019 hebben wij zonnepanelen laten leggen. Vooral om een steentje bij te dragen aan het milieu, maar de salderingsregeling was een zeer prettige bijkomstigheid. Met verbazing volg ik nu de discussie. In mijn beleving verdient de energiemaatschappij aan mijn teruggeleverde stroom. Ik krijg 0,07260 euro per kilowattuur teruggeleverde stroom en ik betaal 0,34535 euro voor elke kilowattuur die ik afneem.’

Chris van Aalst, Eindhoven

Dit is een veelvoorkomend misverstand. De salderingsregeling betekent dat meneer Van Aalst elke kilowattuur die hij aan het net levert mag wegstrepen tegen elke kilowattuur die hij van het net heeft afgenomen. Elke gesaldeerde kilowattuur levert hem dus 35 cent op. Het zogenoemde ‘teruglevertarief’ wordt pas van belang wanneer hij over een heel jaar meer energie opwekt dan hij gebruikt. Stel: Van Aalst wekt per jaar 2.600 kilowattuur op en verbruikt 2.500. Dan verdient hij via de salderingsregeling 875 euro aan die 2.500 kilowattuur. Het teruglevertarief geldt voor de 100 kilowattuur die hij daar nog eens bovenop levert: dat is dus 7 euro. Misschien verdient het energiebedrijf wel iets aan die laatste 100 kilowattuur. Maar, zoals ook uit het antwoord op de volgende brief zal blijken, salderen is voor het energiebedrijf verliesgevend.

‘Wij hebben een eigen huis waarin vloerverwarming is aangelegd, met een warmtepomp, en zonnepanelen op het dak. Dit lukt dankzij een duurzaamheidslening met een looptijd van 15 jaar. Dat pakt nu toevallig heel gunstig uit. Maar anderen nemen die moeite of het risico niet. Wat is daar oneerlijk aan?’

Jules Noordeloos, Tuitjenhorn

Met een gelukkige investering is op zich niets mis. Maar het is soms wel wat anders wanneer daarbij stimuleringsregelingen in het spel zijn waar niet iedereen van kon profiteren. En bij de salderingsregeling wordt dat laatste steeds problematischer.

Dat zit zo: de stroom op de groothandelmarkt is doorgaans goedkoop op zonnige dagen, wanneer alle panelen in Nederland aan het net leveren. De stroom is duur op donkere dagen, wanneer meneer Noordeloos zijn warmtepomp aanzet. Het energiebedrijf maakt dus verlies wanneer die stroom tegen elkaar wordt weggestreept.

Dat lost het bedrijf op door de stroomprijs voor álle klanten te verhogen. Meneer Noordeloos en andere panelenbezitters merken daar dankzij de salderingsregeling weinig of niets van. Maar klanten met geen of weinig zonnepanelen wel. Daardoor subsidiëren de mensen zonder panelen in feite voor zo’n 100 tot 200 euro per jaar de mensen met panelen. En hoe meer daken met panelen erbij komen, hoe hoger dat bedrag wordt. Dat schuurt vooral omdat huishoudens zonder zonnepanelen geen keus hebben. Omdat ze het geld niet hebben, of hun huisbaas ze niet wil neerleggen of omdat ze geen (geschikt) dak hebben.

‘Toch willen ook wij het woord oneerlijk liever niet gebruiken’, zegt Mariken Stolk van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. ‘Het blijft mooi dat zoveel mensen hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. En als ze dat niet hadden gedaan was de stroomprijs voor iedereen nu nog hoger geweest dan hij al was.’

Maar Milieu Centraal vindt wel dat de salderingsregeling ‘niet te handhaven is’ vanwege de groeiende kosten die deze regeling voor mensen zonder panelen met zich meebrengt. Belangrijk is voor Milieu Centraal dat panelen ook zonder salderen een aantrekkelijke investering blijven, zo blijkt uit berekeningen van Stolk. ‘Weliswaar met wat onzekerheden, maar als je bedenkt dat panelen zo’n 25 jaar liggen, betalen ze zich zeker terug. Bovendien is het kabinetsplan om salderen vanaf 2025 in zes stappen af te bouwen tot 2031. Ik zou dus zeker nu niet twijfelen om zonnepanelen aan te schaffen.’

‘Mijn woningcorporatie heeft zonnepanelen geplaatst die ruim voldoende stroom opleveren voor mijn eigen gebruik. Mijn overschot gebruik ik nu voor twee elektrische radiatoren die mijn woonkamer verwarmen, waardoor ik praktisch geen gas meer verbruik. Na afschaffing van de salderingsregeling gaat de gaskraan weer open.’

Jos Boerakker, Warmond

Gek genoeg zou het voor het klimaat waarschijnlijk beter zijn dat meneer Boerakker zijn cv weer aanzet. De stroom die hij in de winter gebruikt om zijn elektrische kachel aan te zetten, wordt namelijk bijna altijd gemaakt uit kolen en gas. En elektrische kachels zijn vaak veel minder efficiënt dan een cv-ketel. Al zijn er natuurlijk ook momenten waarop dat anders is: vooral op zeer winderige koude dagen. Dan wordt een groeiend deel van de stroom geproduceerd door windmolens.

‘Dit is precies een belangrijk vraagstuk uit de energietransitie’, zegt lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen. ‘Je wilt dat mensen zo schoon mogelijke energie verbruiken. In de winter is dat soms stroom, maar heel vaak ook nog gas. Wat dat betreft is de hybride warmtepomp nu wel interessant. Die kan zowel stroom als gas gebruiken en is een stuk efficiënter dan elektrische kachels.’

Er wordt steeds gesteld dat uitbreiding van zonnepanelen op daken van burgers moet stoppen om het net te ontlasten. Desalniettemin worden er nog steeds nieuwe zonneparken aangelegd. Het lijkt mij de wereld op zijn kop: zonneparken nemen grond in beslag die kostbaar is en de productie ligt vaak ver weg van de gebruikers.

Jeffrey Bout, Groningen

Om te beginnen is er op de PVV na geen enkele politieke partij die vindt dat het leggen van panelen op daken moet stoppen. Ook in het regeerakkoord staat dat zon op het dak moet blijven lonen. Het kabinet wil van salderen af, omdat panelen ook zonder de regeling een goede investering zijn. Daarbij wordt salderen steeds oneerlijker en neemt het de prikkel weg om zonnestroom te gebruiken wanneer die wordt opgewekt.

Wat de zonneparken betreft. Ook die hebben te maken met veranderingen. Zo mogen zij, om het net te ontlasten, nog maar maximaal 50 procent van hun maximale vermogen leveren. De rest moet de beheerder aftoppen. Dat kan door stroom weg te gooien of door een accu te plaatsen en deze energie op een later tijdstip tegen (doorgaans) hogere prijzen aan het net te leveren. Dit moet een deel van de problemen oplossen.

‘De overheid moet salderen pas beëindigen zodra de afname van groene stroom is gewaarborgd. Zelf zou ik bijvoorbeeld om de opbrengst van mijn twaalf panelen het jaar rond te kunnen gebruiken voor ongeveer 800.000 euro aan thuisbatterijen moeten opstapelen in de garage.’

Hielke Lootsma, Wageningen

Antwoord: In het debat over de salderingsregeling wordt veel gesproken over opslag van groene stroom, bijvoorbeeld met thuisbatterijen. Dat is niet bedoeld om zonnestroom voor de winter op te slaan, maar wel als mogelijk instrument om binnen één of enkele dagen beter gebruik te maken van de zelf opgewekte stroom.

Groot punt met de salderingsregeling is alleen dat het opslag onnodig maakt. Panelenbezittters kunnen het stroomnet gewoon gebruiken als gratis batterij: gooit de stroom erin als je het over hebt en haalt die er weer uit als je nodig hebt. Daardoor gebruiken ze nu gemiddeld slechts 20 tot 30 procent van hun eigen stroom.

Met een stevige thuisbatterij kan dat percentage flink omhoog, blijkt uit experimenten. Alleen waarschuwen zowel Martien Visser als Mariken Stolk dat zulke sommen een te mooi plaatje geven van dure thuisbatterijen. Terwijl je de eigen energie ook zonder opslag veel efficiënter zelf kunt gebruiken, zegt Stolk. ‘Alleen al door kleren en vaat te wassen als de zon schijnt, gaat eigen verbruik richting 35 procent. Als je een elektrische auto hebt en die slim laadt, kan het makkelijk 60 procent worden.’ Maar, benadrukt Visser, ‘ook om zulk gedrag te stimuleren moet je dus van salderen afstappen.’