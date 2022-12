LeydenJar, het ‘ASML van de accu’s’, bouwt fabriek voor accu met bijna twee keer zoveel capaciteit

Een machine van LeydenJar die koperfolie voor accu’s op een speciale manier bewerkt, zodat accu’s langer meegaan. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De fabriek, waar in totaal 60 miljoen euro in wordt geïnvesteerd, krijgt een productiecapaciteit van 100 megawattuur en komt in Brabant. Door accu’s te produceren op industriële schaal, moet de prijs omlaag gaan.

Het jonge bedrijf (opgericht in 2016) heeft de afgelopen jaren gewerkt aan accu’s die veel meer energie op kunnen slaan. Dat doen ze onder meer met de ontwikkeling van anodes (de min-pool van de accu) gemaakt van het materiaal silicium. Dit materiaal kan veel meer energie bergen dan grafiet, dat nu wordt gebruikt in accu’s van elektronische aparaten zoals elektrische auto’s. De accu's van LeydenJar kunnen tot 70 procent meer energie bergen.

De betere werking van silicium was al jaren bekend, maar het lukte LeydenJar nog niet accu’s te produceren die heel vaak opgeladen en ontladen kunnen worden. Tot nu toe verbrokkelden siliciumanodes en verloor de accu snel aan kracht. Met behulp van een machine die jaren geleden was ontwikkeld voor de productie van flexibele zonnecellen, is het gelukt een poreuze siliciumanode te produceren, en die hebben een veel langere levensduur.

Nog niet geschikt voor auto’s

Het bedrijf met vestigingen in Leiden en Eindhoven, heeft het aantal laadcycli van zijn accu’s weten te verhogen tot 450. Dat wil zeggen dat de accu’s 450 keer volledig worden opgeladen en ontladen met behoud van capaciteit. Hiermee zijn ze geschikt voor consumentenelektronica. Het uiteindelijke doel is 800 cycli, waardoor ook auto’s van dit type accu voorzien kunnen worden. LeydenJar werkt al samen met BMW en autobatterijenproducent Varta.

Door de hoge opslagcapaciteit kunnen bijvoorbeeld elektrische auto’s verder rijden op één acculading. Of de accu kan een stuk kleiner, waardoor het voertuig minder gewicht heeft. De technologie pakt ook gunstig uit voor smartphones en laptops, die langer kunnen werken op een acculading.

LeydenJar (ook wel het ASML van de accu’s genoemd) zegt dat er interesse is voor zijn technologie van grote spelers in de markt, waaronder techgiganten. Namen kan oprichter en ceo Christian Rood nog niet geven.