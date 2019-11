Levensverwachting stijgt amper, dus blijft de AOW-leeftijd in 2025 op 67 jaar

Belangstellenden tijdens een actiebijeenkomst van de FNV over pensioenen. Op de bijeenkomst beraden zij zich over nieuwe acties na het mislukken van het Haagse pensioenoverleg. Beeld ANP

Over vijf jaar worden Nederlanders gemiddeld 85 en driekwart jaar oud, voorspelt het CBS. De sterfleeftijd ligt dan een maand of tien hoger dan de gemiddelde sterfleeftijd van vorig jaar. In het jaar 2000 werden Nederlanders gemiddeld nog ruim 77 jaar oud.

De levensverwachting stijgt en daarom groeit de pensioenleeftijd mee. Omdat die levensverwachting de komende vijf jaar vrij traag omhoog kruipt en bij het pensioenakkoord in juni nieuwe spelregels zijn afgesproken, hoeft de AOW-leeftijd in 2025 geen stapje te maken.

Steeds ouder

In het pensioenakkoord spraken vakbonden, werkgevers en kabinet af dat de koppeling tussen levensverwachting en AOW-leeftijd iets soepeler wordt. In plaats van één jaar langer doorwerken per jaar dat mensen langer leven, stijgt de pensioenleeftijd met slechts acht maanden per extra levensjaar. Mede dankzij deze maatregel heeft de hogere levensverwachting in 2025 nog geen effect op de AOW-leeftijd.

Nederlanders worden steeds ouder. In 1950 stierven mensen gemiddeld voor hun tachtigste. Inmiddels leven mensen vijfenhalf jaar langer. Mede omdat mensen steeds ouder worden, besloot de politiek in 2012 om de decennialang heilige AOW-leeftijd van 65 jaar los te laten. De AOW-leeftijd moest in stapjes naar 67 jaar om vanaf 2025 de levensverwachting te volgen. Het pensioenakkoord zette een rem op dit mechanisme. De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren minder snel, maar blijft desondanks stijgen. Niet in 2022 maar pas in 2024 wordt de 67 bereikt.

De levensverwachting, die vanaf 2025 als maatstaf geldt, is geen rechte lijn omhoog. Het ene jaar sterven veel mensen vanwege een griepgolf, het andere jaar leven mensen plots langer dan was voorspeld. Sinds 2014 is de levensverwachting nauwelijks toegenomen, schrijft het CBS. De statistici verwachten dat in 2019 de lijn uiteindelijk wel weer omhoog gaat, het afgelopen voorjaar was geen sprake van extra sterfte door kou en griep. In 2018 was dat wel het geval.