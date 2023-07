Levenslange gevangenisstraf voor John S., schutter zorgboerderij Alblasserdam

Bloemen bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

S. (39) stond terecht voor het doodschieten van een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje op de zorgboerderij, op 6 mei 2022. Twee anderen, een jongen van 12 en een vrouw van 20, raakten zwaargewond. Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad en vluchtten het weiland of de stallen in. ‘Het geweld en de koelbloedigheid die zich manifesteerden zijn angstaanjagend’, zei de rechter. Het Openbaar Ministerie eiste dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen S.

Daarin ging de rechter niet mee. ‘Een tijdelijke gevangenisstraf doet onvoldoende recht aan de aard en ernst van de door u gepleegde misdrijven’, zei hij tegen S. En tbs met dwangverpleging vond de rechtbank evenmin reëel. S. wist wat hij deed en heeft zijn plan gecontroleerd ten uitvoer gebracht.

Ook verhoudt tbs zich moeilijk tot een lange gevangenisstraf, vond de rechter. Tbs is gericht op een terugkeer in de samenleving, maar nieuwe regels bepalen dat de behandeling pas begint tegen het einde van de gevangenisstraf. De rechtbank stelde niet te kunnen overzien of die behandeling na 28 jaar nog effectief is. Daarmee gaf het hof ook een boodschap aan de politiek. Door deze nieuwe regels zullen een lange gevangenisstraf in combinatie met tbs minder vaak voorkomen, suggereerde de rechter.

Intimidatie

Twee dagen voor het bloedblad schoot S. in Alblasserdam een 60-jarige schoenmaker dood in diens winkel in Vlissingen, nadat hij seks met hem had gehad. Hij had het slachtoffer ontmoet via een homo-ontmoetingsapp. S. deed dit om zijn wapen te testen en zijn ex-vriendin, die nog minderjarig was toen ze elkaar in 2017 leerden kennen op de zorgboerderij, te intimideren.

S. handelde uit woede richting de leiding van de zorgboerderij, waar hij was weggestuurd vanwege zijn ongewenste relatie met de minderjarige. S. stuurde haar beelden van de vermoorde schoenmaker, waardoor ze zich ernstig bedreigd voelde. Eerder ontving ze al foto’s van een wapen en handschoenen met een motief van een skelet.

Rechtbanktekening van John S. Beeld ANP

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden vast dat S. een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft, een zwakke identiteitsontwikkeling met narcistische elementen, waardoor hij moordfantasieën koestert. Zodoende is hij volgens het centrum verminderd toerekeningsvatbaar. Maar dat betekent niet dat hij niet wist wat hij deed, zo oordeelde de rechtbank.

S. bekende van meet af aan de moorden te hebben gepleegd. Hij zei zich bewust te zijn van ‘alle pijn die iedereen ervaart’, als reactie op de verhalen van slachtoffers en nabestaanden. ‘Onwerkelijk’, noemde hij de situatie ook vrijdagochtend. Eerder wees hij met de beschuldigende vinger naar zorginstanties. Hij voelde zich onbegrepen door zijn huisarts en de ggz, die tekort zouden zijn geschoten in de begeleiding van zijn psychische problemen.

RTL Boulevard

De advocaat van S. vroeg de rechtbank om hem vrij te spreken van moord en alleen te veroordelen voor doodslag. Zijn cliënt had volgens de raadsman geen vooropgezet plan om mensen dood te schieten. Hij pleitte er daarnaast voor S. een zo kort mogelijke gevangenisstraf op te leggen, om zo snel mogelijk met de tbs-behandeling te kunnen beginnen.

Daar ging de rechter niet in mee. Voordat S. meermaals de trekker overhaalde op de zorgboerderij en daar twee mensen vermoordde, stuurde S. een mail naar RTL Boulevard waarin hij zei dat zijn slachtoffers ‘random’ waren gekozen om zijn ‘haat te uiten’ richting zijn ex-vriendin. Na afloop deed hij via berichten ‘bijna boekhoudkundig’ verslag van zijn daden richting vrienden. Hij sprak trots van ‘zes kills’, naar het aantal dodelijke slachtoffers dat hij dacht te hebben gemaakt.

‘Luguber’, vatte de rechter in Rotterdam de handelingen van S. samen. ‘Het verdriet van velen is niet te overzien en de maatschappelijke impact is enorm.’