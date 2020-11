Levenslange celstraffen voor honderden Turkse coupplegers

De oproerpolitie was donderdag massaal aanwezig bij de ingang van de rechtbank, waar 475 personen terecht stonden op verdenking van betrokkenheid bij de couppoging vier jaar geleden in Turkije. Beeld AP

Vanaf de basis stegen F-16’s op die op de avond van 15 juli het Turkse parlement en enkele regeringsgebouwen bombardeerden. De piloten van de toestellen behoren tot de veroordeelden, net als de luchtmachtofficier die opdracht gaf voor die operatie.

Volgens de aanklacht gebruikten de coupplegers de luchtmachtbasis als hun hoofdkwartier. De toenmalige chef-staf van de Turkse strijdkrachten, generaal Hulusi Akar (de huidige minister van Defensie) en andere bevelhebbers werden in de nacht van de couppoging urenlang vastgehouden op de basis.

Ook het veronderstelde brein achter de poging tot staatsgreep, de prediker Fethullah Gülen, stond op de lijst met 475 aangeklaagden. Volgens de rechter moet hij echter in een afzonderlijk proces worden berecht. Gülen verblijft al ruim twintig jaar in zelfgekozen ballingschap in de Verenigde Staten. Turkije heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Vier mannen, bijgenaamd de ‘burger-imams’, werden veroordeeld tot elk 79 ‘verzwaarde’ levenslange gevangenisstraffen, zonder de mogelijkheid van gratie. Zij zouden het contact hebben onderhouden tussen Gülen en officieren die de leiding hadden van de ‘terroristische’ operatie. Vijftien officieren kregen dezelfde zware straffen.

Naast een reeks andere misdaden worden de negentien verantwoordelijk gehouden voor de dood van 77 mensen bij beschietingen en bombardementen op het parlement en belangrijke politiegebouwen. Ook zouden zij erop uit zijn geweest president Recep Tayyip Erdogan om het leven te brengen.

De regeringspartij AKP reageerde verheugd op het vonnis. ‘We zijn blij dat de verdachten, die al eerder waren veroordeeld door het publieke geweten, hun straf krijgen’, zei Leyla Sahin Usta, vicevoorzitter van de partij tegen persbureau Anadolu. ‘Dit is het einde van het tijdperk van staatsgrepen in Turkije.’

Familieleden van sommige jonge verdachten toonden zich buiten de rechtbank zeer teleurgesteld. Hun geliefden waren als militair in opleiding tijdens de couppoging, en zouden niet geweten hebben waarvoor zij werden ingeschakeld door hun meerderen.

Busra Taskiran, de verloofde van piloot-in-opleiding Yunus Kilicaslan, zei dat hij en andere jonge piloten in de nacht van de staatsgreep nergens aan hadden deelgenomen. Integendeel, zei ze, ze hadden zich opgesloten in hun kamer. ‘Ze waren heel jong toen ze werden opgepakt, 24 of 25 jaar. Hoe valt een levenslange gevangenisstraf te rijmen met gerechtigheid?’

De veroordeelden gaan waarschijnlijk in beroep.