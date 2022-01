Levenslange celstraf voor Syrische ex-kolonel voor moord en marteling

Anwar Raslan in de rechtszaal in Koblenz. Beeld AFP

Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, noemde het vonnis historisch.

Anwar Raslan is de hoogste Syrische functionaris die tot dusver veroordeeld is wegens het schenden van mensenrechten in de burgeroorlog. De rechtbank in het Duitse Koblenz oordeelde dat Raslan de leiding had over het ondervragen van gevangenen in de stad Douma. Zijn advocaten hadden om vrijspraak gevraagd. Raslan zou nooit persoonlijk hebben deelgenomen aan de martelingen, stelden zij, en in 2012 was hij gedeserteerd omdat hij zich niet meer met het regime van de Syrische president Assad kon verenigen.

De Duitse aanklagers stelden dat Raslan de leiding had over het martelen van meer dan vierduizend gevangenen tussen april 2011 en september 2012. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 27 gevangenen.

In de Veiligheidsraad blokkeren China en Rusland de behandeling van Syrische oorlogsmisdadigers door het Internationale Strafhof. Slachtoffers en mensenrechtengroepen zeiden te hopen dat het vonnis in Duitsland een precedent schept voor het berechten van oorlogsmisdadigers door nationale gerechtshoven.

Raslan liep in 2012 over naar de oppositie en nam in 2014 deel aan een vredesconferentie in Genève. Op voorspraak van een oppositielid kreeg hij asiel in Duitsland, waar hij zich bij de politie meldde omdat hij bang was dat agenten van Assad wraak op hem wilden nemen. Uiteindelijk werd hij gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdaden.