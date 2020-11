Levenslang voor verdachten Enschedese kwartetmoord

Meer lezen over de kwartetmoord in Enschede?

Het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo heeft vrijdag drie keer levenslang geëist tegen de verdachten van de zogenoemde Enschedese kwartetmoord. Volgens het OM hebben de mannen, drie in Nederland woonachtige Serviërs van 59, 33 en 32 jaar, zich schuldig gemaakt aan moord met voorbedachten rade.

Op dinsdag 15 september begon de strafzaak tegen de drie verdachten in de Enschedese kwartetmoord: een uit Servië afkomstige vader en zijn twee zonen. Was het een ruzie, of een uit de hand gelopen roofoverval? De verdachten zwijgen als het graf. ‘Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.’

Op 13 november 2018 worden vier mannen gevonden in een growshop in een Enschedese woonwijk; ze blijken te zijn doodgeschoten, op klaarlichte dag. Een dieptepunt voor de stad, aldus burgemeester Onno Veldhuizen. Enschede reageert geschokt. ‘Vier moorden op één dag? Dat kennen we hier in Twente niet’

In de Enschedese moordzaak doen verhalen de ronde over een ‘Mexicaanse connectie’. De moordpartij zou een afrekening zijn van een Mexicaans drugskartel. Maar volgens het OM kan dat verhaal de prullenbak in. Er is uitgebreid onderzoek naar gedaan, maar niets gevonden dat in die richting wijst.