Levenslang voor hoofdverdachte aanslag fietstoeristen Tadzjikistan

In een vrijgegeven video van IS werden deze vijf mannen naar voren gebracht als de verantwoordelijken voor de aanslag.

De 33-jarige Hussein Abdoussamadov werd door de rechtbank in Doesjanbe op alle negen aanklachten schuldig bevonden, waaronder terrorisme. Het OM had levenslang tegen hem geëist.

Abdoussamadov wordt beschouwd als de leider van de gewapende bende van vijf mannen die in het Centraal-Aziatische land inreed op de westerse fietsers. Volgens de autoriteiten werden de anderen gedood bij de klopjacht op de daders.

Sinds de rechtszaak in oktober begon, stonden nog veertien andere verdachten terecht in de gevangenis in Doesjanbe waar het proces achter gesloten deuren plaatsvond. Zij worden ervan verdacht hand-en-spandiensten te hebben verleend bij de voorbereiding van de aanslag. Gulchekhra Chodmonova, de moeder van de hoofdverdachte, kondigde buiten de gevangenis aan onmiddellijk in beroep te zullen gaan: ‘Ik ben niet tevreden met het oordeel van de rechtbank’, zei ze.

De fietsen op Pamir Highway, een populaire fietsroute in Tadzjikistan. Beeld ANP

Snelweg

De aanval van het vijftal met een auto en messen vond begin juli plaats op een snelweg in het zuidwesten van Tadzjikistan. Met hun auto reden de daders bewust op de fietstoeristen in. De inzittenden zouden daarna de auto zijn uitgesprongen en de fietsers hebben aangevallen met messen. Ook een 58-jarige vrouw uit Nederland raakte gewond.

Kort daarna publiceerde Islamitische Staat een video van vijf mannen die volgens de terroristische beweging verantwoordelijk waren voor de aanslag. Maar de regering beschuldigde direct een Tadzjiekse islamitische partij van de aanval. Deze partij, de PIW, is sinds 2015 verboden door de autoriteiten omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij pogingen tot het plegen van een staatsgreep.