Levenslang voor crimineel Naoufal F. voor moord op Iraniër Ali Motamed

Eneco-monteur Ali Motamed (56) werd op 15 december 2015 voor zijn huis in Almere met een schot door het hoofd om het leven gebracht. De Eneco-medewerker had die ochtend zijn woning verlaten en stond op het punt naar zijn werk te gaan. Het slachtoffer leidde al jaren een rustig gezinsleven in de Literatuurwijk. Tijdens het politieonderzoek bleek dat hij mogelijk door Iran verantwoordelijk werd gehouden voor de grootste aanslag in de politieke geschiedenis van het land. Motameds echte naam was Reza Kolahi Samadi. Bij de aanslag in 1981 vielen 73 doden. Volgens de AIVD zijn er ‘sterke aanwijzingen’ dat Iran achter de dood van Motamed zat. Uitvoerders Anouar B. (29) en Moreo M. (36) kregen in april respectievelijk 20 en 25 jaar cel opgelegd.

Bij de levenslange straf heeft de Amsterdamse rechtbank donderdag rekening gehouden met eerdere misdrijven waarvoor Naoufal F. – ook wel ‘Noffel’ genoemd – is veroordeeld. In 2002 en 2004 werd F. al eens veroordeeld voor geweldsmisdrijven en wapenbezit, in 2004 kreeg hij een tbs-maatregel opgelegd. In 2012 werd die maatregel beëindigd. Vorig jaar april kreeg F. bovendien 18 jaar celstraf opgelegd voor het aansturen van een mislukte liquidatiepoging in Diemen, iets meer dan een maand voor de moord op Motamed. De rechters achten de kans op recidive hoog. Een lagere straf zou volgens de rechtbank ‘geen recht doen aan het twee keer kort na elkaar gewetenloos laten neerschieten van personen’.

Zonder moreel besef

Volgens de rechtbank blijkt dat F. zonder ‘enig moreel besef’ te werk is gegaan. ‘De moord was voor hem een puur zakelijke aangelegenheid.’ De rechters baseren hun vonnis onder meer op ontsleutelde berichten van PGP-telefoons (Pretty Good Privacy, red.). Een maand voor de moord stuurde F. volgens de rechtbank een bericht aan een uitvoerder dat hij een ‘mooi klusje’ had voor 130 duizend euro. Ook gaf hij aan de uitvoerder door dat ‘een Turk van in de 40’ met een gezin en een wit Eneco-busje moest ‘slapen’.

Het is de vierde keer in vier weken tijd dat de rechter een levenslange celstraf oplegt. Eind juni werden twee leden van de cocaïnemaffia tot een levenslange celstraf veroordeeld voor hun rol bij twee liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Een week later kreeg Willem Holleeder een levenslange celstraf wegens zijn rol bij onder meer vijf liquidaties. Zij kunnen net als F. nog in beroep tegen hun straf.

Nederland telt inmiddels 41 gedetineerden die onherroepelijk tot een levenslange celstraf zijn veroordeeld. Levenslang betekent in Nederland in de praktijk levenslang, al kunnen gedetineerden na 25 jaar een verzoek doen voor terugkeer in de maatschappij.

In de ogen van justitie behoorde Naoufal F. tot de groep rondom crimineel kopstuk Ridouan T. Hij is nog voortvluchtig. Vorige week bleek in een andere strafzaak dat het OM de ‘liquidatiebende’ van Ridouan T. verdenkt van vijf liquidaties en meerdere pogingen daartoe.