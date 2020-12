Levenslang voor Charlie Hebdo-slachting die in 2015 angst door Europa joeg

De broers Saïd en Chérif Kouachi vermoordden op 7 januari 2015 twaalf medewerkers van Charlie Hebdo door het vuur te openen tijdens een redactievergadering Beeld EPA

Het vonnis brengt een einde aan een zaak die Parijs vijf jaar in zijn greep hield. De terreuraanslag was de eerste van Islamitische Staat op Europees grondgebied en joeg een siddering van angst door Frankrijk en andere Europese landen. Sindsdien volgden nog veel meer aanslagen.

De broers Saïd en Chérif Kouachi vermoordden op 7 januari 2015 twaalf medewerkers van Charlie Hebdo door het vuur te openen tijdens een redactievergadering. Het satirische weekblad was al langer doelwit omdat het spotprenten van profeet Mohammed had gepubliceerd. De broers kwamen het beveiligde gebouw binnen door een redactrice buiten met de dood te bedreigen waarna zij de toegangscode van de buitendeur intoetste.

In twee dagen die volgden, sloegen de broers op de vlucht en doodde een andere moslimextremist, Amédy Coulibaly, nog een politieagente en vier Joden bij een koosjere supermarkt. Ook hij executeerde zijn slachtoffers een voor een. De driedaagse slachting verlamde Parijzenaren van angst.

Alle drie de hoofdverdachten werden in januari 2015 na een klopjacht gedood door de politie. De veertien mensen die nu een straf hebben gekregen zijn medeplichtig bevonden aan het voorbereiden van de aanslagen, bijvoorbeeld door wapens en geld te leveren.

De zwaarste straf is voor Mohamed Belhoucine: hij kreeg levenslang omdat hij de supermarktschutter heeft gevoed met jihadistische literatuur en hem zodoende heeft aangezet tot zijn daad. De kans dat hij zijn straf uitzit is nihil: Belhoucine ontvluchtte naar Syrië en is daar volgens inlichtingenbronnen al omgekomen. Ook wapenleverancier Ali Riza Polat werd zwaar gestraft: hij kreeg dertig jaar celstraf. Hetzelfde lot treft de echtgenote van de supermarkschutter, die beide aanslagen financieel mogelijk maakte. Ze gaan allebei vermoedelijk in hoger beroep.

Nog lang niet voorbij

De rechtszaak vond plaats in een jaar dat duidelijk is geworden dat Frankrijk en Europa nog lang niet verlost zijn van terreuraanslagen door moslimextremisten.

Drie weken na het begin van de rechtszaak, op 25 september 2020, viel een Pakistaanse moslimextremist twee mensen aan met een mes bij het voormalige redactiekantoor van Charlie Hebdo in Parijs. In de zesde rechtbankweek, op 16 oktober, werd een Franse schoolleraar onthoofd door een Tsjetsjeense vluchteling, omdat hij een debat was begonnen over de vrijheid van meningsuiting en daarbij spotprenten van Mohammad had laten zien in de klas.

Eind oktober was het weer raak, toen werd Frankrijk getroffen door een terreuraanslag in Nice waarbij drie kerkbezoekers werden vermoord. De dader, een 21-jarige Tunesiër, was krap 24 uur eerder illegaal Frankrijk binnengekomen vanuit Italië.

Reden voor president Macron om een verbod op bepaalde islamitische stichtingen en een verdubbeling van de grensbewaking aan te kondigen wegens ‘intensivering van terrorismedreiging’. Het leverde hem kritiek op van onder meer de The New York Times, omdat hij een kruistocht tegen moslims zou zijn begonnen. Reden voor veel andere columnisten om het juist weer op te nemen voor Macron.