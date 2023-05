Levenslang geëist tegen verdachten van vergismoord op stagiair in Amsterdams buurthuis

Nabestaanden, buurtbewoners en andere betrokkenen in 2019 tijdens een een stille tocht van de Oosterkerk naar het buurthuis op Wittenburg in Amsterdam-Oost waar Mohamed Bouchiki werd doodgeschoten. Beeld ANP / ANP

Bouchikhi kwam in januari 2018 om het leven toen twee gewapende mannen het buurthuis in de Amsterdamse buurt Wittenburg binnendrongen en de stagiair aanzagen voor iemand anders. De jonge Amsterdammer lag op zijn buik om zich te beschermen tegen het geweld, toen een van de schutters met een kalasjnikov het vuur op hem opende. Bij de schietpartij raakten twee anderen gewond, onder wie het vermoedelijke eigenlijke doelwit en een vrouw die door kogels in beide benen is geraakt.

‘Meerdere, veelal minderjarige, ooggetuigen zijn voor het leven getraumatiseerd’, aldus de officier van justitie over de dodelijke schietpartij in het buurthuis. ‘De gewonden zijn getekend voor het leven.’ De jongeren waren bezig met een kookworkshop. ‘De sfeer sloeg om in een verschrikkelijke nachtmerrie.’

De vergismoord op Bouchikhi maakte onderdeel uit van een reeks bizarre en zeer gewelddadige gebeurtenissen die verband houden met een verdwenen partij cocaïne. Op stadsomroep AT5 uitte hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg in de week na de moord op Bouchikhi zijn zorgen over het ‘amateurisme’ van de huidige generatie criminelen. Waar in de jaren tachtig en negentig nog voor zo’n 50 duizend euro ‘professionele buitenlandse hitmen werden ingehuurd’, zijn het tegenwoordig ‘jonge jongens uit Amsterdam met weinig vooruitzichten, weinig gewetensbewustzijn’, aldus de hoofdcommissaris. ‘Wij horen dat deze jongens liquidaties plegen voor bedragen tussen de 3.000 en 5.000 euro.’