Levensgevaarlijke spoorwegovergang in Santpoort-Zuid gesloten; in de rest van Nederland nog 113 te gaan

Op de boerderij van Wouter Hartendorf wordt tientallen keren per dag de onbewaakte overgang in Santpoort-Zuid overgestoken met paarden. Beeld Raymond Rutting

Daarmee is de helft van een hoofdpijndossier bij de spoorwegbeheerder opgelost. Nu is de noordelijke spoorwegovergang in het dorp gesloten, de zuidelijke moet nog. Daarvoor wordt een boerderij verplaatst. Die klus moet in het voorjaar zijn geklaard.

In Santpoort-Zuid is de laatste jaren van alles geprobeerd om botsingen te voorkomen. De overweg ligt in een flauwe bocht in de spoorweg. Daardoor is er maar weinig tijd om een aankomende trein op tijd op te merken.

De overweg is beveiligd met onder meer lichtsignalen — ook wel een knipperbol genoemd — een veerooster en hekken die onlangs nog voorzien zijn van elektromotoren. Ook werd dit jaar besloten om treinen op dit traject langzamer te laten rijden. Uit meldingen van machinisten en omwonenden bleek dat dat niet voldoende was om gevaarlijke situaties te voorkomen. Half september van dit jaar is er nog een aanrijding voorkomen door omwonenden.

Een deel van hen verzette zich de afgelopen jaren tegen sluiting van de overgang, omdat ze die niet onveilig vonden en ze anders moeten omrijden. Ze wisten zich gesteund door lokale kerken die grond om het spoor bezitten.

De corona-crisis bleek verder de situatie te verergeren: er zijn meer wandelaars in de streek en de verharding van een nieuwe ontsluitingsweg leidde tot meer passages op de noordelijke overgang. Nu die nieuwe weg is geasfalteerd, kon vandaag de overgang volledig worden afgesloten.

In 2018 zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dat alle onbewaakte spoorwegovergangen binnen vijf jaar moeten verdwijnen of slagbomen moeten krijgen. In Nederland zijn honderden Niet Actief Beveiligde Overwegen: NABO’s. Voor de 180 gevaarlijkste is een plan opgesteld. Met de sluiting van die in Santpoort-Zuid zijn er daar nog 113 van over.