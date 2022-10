Levensgenieter en shorttrackpionier, die met ‘spionageactiviteit’ Nederland dichter bij de wereldtop bracht

Menno Boelsma.

Menno Boelsma was een groot schaatstalent, maar bepaald geen trainingsbeest. ‘Hij ging liever in een boom klimmen of aan zijn materiaal frutselen’, aldus zijn broer Ger, eveneens shorttracker. Jeroen Otter, de huidige bondscoach van de shorttrackers zegt het zo: ‘Wij zeiden vroeger: als Menno dezelfde instelling had gehad als zijn broer was hij helemaal niet te stoppen geweest.’

Desalniettemin mag de erelijst van Boelsma er zijn: Nederlands kampioen op de 500 meter langebaan en in 1988 deelnemer aan de Olympische Spelen van Calgary. Maar bovenal gold hij als een pionier in het shorttracken. Hij werd Nederlands kampioen in 1979 en 1980, toen er nog niet eens een officieel NK was.

De sport paste bij zijn karakter, zegt zijn broer Ger. ‘Het is een spelletje. Niet zozeer keihard schaatsen, maar met directe tegenstanders in de baan de slimste proberen te zijn.’ En misschien nog wel belangrijker: materiaal speelt een belangrijke rol. ‘In Thialf was Menno eens tot vlak voor de start nog bezig met zijn schaatsen. Zijn tegenstander raakte helemaal in de war. Die dacht: wat is-ie toch aan doen?’

Menno Boelsma tijdens het NK in Assen, 1990. Beeld ANP / Soenar Chamid sportfotografie

De belangrijkste bijdrage van Boelsma aan de ontwikkeling van de sport, was een daad in 1980, tijdens het WK in Milaan. In de kleedkamer zag hij dat de Canadezen, die samen met de Amerikanen de sport domineerden, hun speciale schaatsen onbeheerd hadden achtergelaten. Hij twijfelde geen moment, maakte samen met een ploeggenoot notities en schoot een paar foto’s.

Thuis, in Nootdorp, ging hij aan de slag om ze na te maken. Het bracht de Nederlanders een stukje dichterbij de wereldtop. Onsportief? ‘Welnee’, zegt zijn broer. ‘Hij heeft op die manier de sport groter gemaakt. Daar had iedereen baat bij.’

Boelsma bleef shorttracken tot het WK van 1986 in Chamonix. Hij was na de training gaan snowboarden, had kou gevat en moest afzeggen. Dat nam de bond hem bepaald niet in dank af. Hij keerde terug naar de langebaan en won bij de eerste Nederlandse afstandskampioenschappen prompt de 500 meter.

In 1992 was het mooi geweest, hij was inmiddels al naar Scheveningen verhuisd en had zichzelf via allerlei cursussen tot technisch tekenaar en constructeur geschoold. Een vrij beroep, zodat hij tijd genoeg had voor zijn andere passie: golfsurfen, niet toevallig ook een sport die qua materiaal in de kinderschoenen stond. Boelsma kon er alles in kwijt. Zijn kinderen, Mirna en Tom, behoren tot de nationale top.

Het schaatsen volgde hij op afstand, al was hij nog wel verantwoordelijk voor de introductie van een lier, die langebaanschaatsers op trainingen naar een hogere snelheid schoot, waardoor ze hun bewegingen onder een hogere druk konden uitvoeren.

In 2019 werd hij ziek. Artsen ontdekten een hersentumor. Daarvan leek hij aanvankelijk hersteld, maar de tumor kwam terug en bleek op verschillende plekken uitgezaaid. Op 10 september overleed hij, 61 jaar oud.

Zijn uitvaart was in een surfclub op het strand. Hij werd er met een camper gebracht, in een door een surfvriend vervaardigde kist van afvalhout. Sommige voorbijgangers, bezig aan een strandwandeling, kwamen ook een kijkje nemen. Eén bloem was genoeg, had hij vantevoren gezegd. ‘Maar ja,’ zegt zijn broer. ‘Er kwamen 350 mensen. We zitten alleen hier al met tien vazen vol.’

Jeroen Otter zat tijdens de begrafenis in Canada. Hij had al eerder afscheid genomen van de man die in vele opzichten een inspirator voor hem was. ‘Als hij vanuit zijn kantoor zag dat de vlaggen strak stonden, liet hij zijn werk voor wat het was en ging golfsurfen. Zo ontspannen in het leven staan en je passie volgen, daar heb ik bewondering voor. Hij heeft het leven gegrepen en geleefd.’