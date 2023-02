Levendig verkiezingsdebat Provinciale Staten tussen landelijke kopstukken (waar je niet op kunt stemmen)

De politici van verschillende politieke partijen zitten in hun witte stoelen klaar voorafgaand aan het Grote Lijsttrekkersdebat van Omroep WNL. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

D66-politicus Paul van Meenen verwierf de afgelopen jaren bekendheid als onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer. Nu waarschuwt hij zondag als ‘lijsttrekker’ voor de Eerste Kamer coalitiepartner VVD op een gevaar in de stikstofdiscussie: ‘U bent als iemand die de weg oversteekt en naar links kijkt, maar ondertussen door een bus van uiterst rechts wordt aangereden.’

‘Lijsttrekker’ is en blijft een verwarrende benaming voor een politicus op wie de kiezer over ruim twee weken helemaal niet kan stemmen. Toch hebben alle politieke partijen ook deze keer weer een lijsttrekker aangewezen voor de Eerste Kamer. Na de verkiezingen van Provinciale Staten op 15 maart wordt op 30 mei per provincie een nieuwe Eerste Kamer gekozen door de nieuwe, wél direct verkozen Statenleden.

De zes lijsttrekkers die zondagochtend bij WNL zijn aangeschoven, fungeren dan ook vooral als boegbeeld van hun partij. Een beetje onder het motto: stem op mijn partij, dan krijgt u mij erbij. De WNL-redactie heeft gekozen voor drie partijen die op dit moment deel uitmaken van de regeringscoalitie: VVD, D66 en CDA. Daar zitten drie oppositiepartijen tegenover: GroenLinks, JA21 en PVV.

Eerste tv-treffen

Door het wegvallen van het traditionele RTL-debat is dit het eerste tv-treffen tussen de partijen in deze verkiezingscampagne. Het bonte gezelschap dat elkaar in de witte fauteuils onder leiding van Rick Nieman verbaal bestrijdt, zal naarmate verkiezingsdag nadert worden verdrongen door partijleiders en fractieleiders uit de Tweede Kamer – ook zo’n vreemd, maar onvermijdelijk terugkerend patroon bij de Provincialestatenverkiezingen.

WNL heeft het debat aangekondigd als: ‘Wie krijgt de macht in de senaat?’ Daar ligt een andere vraag achter. De coalitie heeft nu geen meerderheid in de Eerste Kamer. De VVD (12 zetels), D66 (7), CDA (9) en ChristenUnie (4) hebben bij elkaar 32 van de totale 75 zetels. Om een meerderheid te verkrijgen doen ze vooral zaken met GroenLinks (8) en PvdA (6).

Die laatste twee zijn een samenwerking aangegaan. Deze volgens de VVD ‘linkse wolk’ kan straks de grootste en dus machtigste fractie in de senaat worden. Mogelijk heeft dat consequenties voor de stabiliteit en koers van het kabinet, zeker als de nieuwkomers JA21 en BBB veel zetels wegkapen bij VVD en CDA.

Zes deelnemers

De zes deelnemers hebben ieder een stelling ingebracht waarover gestemd moet worden: voor (groen) of tegen (rood). Daarna volgen tien minuten van meestal levendig debat. Het felst gaat het eraan toe bij de stelling van Van Meenen (D66): ‘Stikstofdoel 2030 negeren is stilstand creëren.’ VVD-lijsttrekker Edith Schippers, oud-minister van Volksgezondheid en na jaren afwezigheid op de weg terug naar Den Haag, weigert kleur te bekennen. ‘Ik stem niet op een stelling die alleen bedoeld is om te polariseren.’

Hoe verdeeld het onderwerp nog altijd ligt, blijkt ook uit het rode licht dat CDA’er Theo Bovens aanklikt. De voormalig gouverneur van de provincie Limburg zegt, in lijn met wat partijleider Wopke Hoekstra eerder uitsprak; ‘De doelen zijn heilig, het jaartal niet.’ Dat Van Meenen erop wijst dat dit een afspraak uit het coalitieakkoord is, vermurwt Bovens niet. ‘Het is een ingewikkelde zaak, laten we gewoon gaan beginnen.’

Het leidt tot verontwaardiging bij GroenLinks-lijsttrekker Paul Rosenmöller, politiek veteraan en senator sinds 2019: ‘Wat is dit nou voor coalitie? Eén coalitiepartij is voor, één partij is tegen en een derde partij weet het niet. Mevrouw Schippers, u kunt in de Eerste Kamer niet zeggen: ik doe even niet mee met de stemmingen.’

Uiterst rechts

De aanwezige ‘bus van uiterst rechts’ heeft gekozen voor stellingen over asiel. Annabel Nanninga van JA21 krijgt met haar stelling ‘de asieldwangwet moet van tafel’ alleen steun van PVV-senator Marjolein Faber, al sinds 2011 lid van de Eerste Kamer. Nanninga is vier jaar geleden in de Eerste Kamer gekomen als lid van Forum voor Democratie, maar heeft zich in februari 2021 afgesplitst en met Joost Eerdmans JA21 opgericht. Sindsdien is zij met zeven senaatzetels de ‘fractie-Nanninga’.

Op haar beurt poneert Faber de stelling: ‘Meer koopkracht, minder asielzoekers.’ Behalve van JA21 krijgt zij ook steun van de VVD, waarbij Schippers de kanttekening plaatst: ‘Het is een hele rare koppeling. Maar ik ben ook voor minder asielzoekers, omdat we het als samenleving niet aankunnen. We hebben de woningen er niet voor, we hebben de capaciteit in de zorg en het onderwijs er niet voor.’ Bovens, Rosenmöller en Van Meenen distantiëren zich van de stelling. ‘Dit komt uit een gure hoek’, zegt Van Meenen.

Schippers krijgt kritiek als zij haar punt poneert: ‘Wie agenten mishandelt, moet altijd de cel in.’ Nanninga: ‘Ik wil een overkoepelende opmerking maken. Het is een beetje een laffe stelling van de VVD. Ze zijn twaalf jaar aan de macht, we hebben een woon-, asiel- en toeslagencrisis, en dan komt de VVD als het campagne is met zo’n inkoppertje.’ Van Meenen sluit zich daarbij aan: ‘Eén ding is zeker. De verkiezingen gaan in ieder geval niet over dit onderwerp. Helemaal niet.’ De conclusie zou evengoed kunnen zijn dat de verkiezingen van de Provinciale Staten, ook dit keer weer, overal over kunnen gaan.