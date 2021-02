Levende baby gevonden in ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam

In een container aan de Meernhof in Amsterdam Zuidoost is zondagavond een baby gevonden. Beeld ANP

Rond 22:40 uur kreeg de politie een melding binnen van iemand die dacht een huilende baby te horen in een vuilcontainer. De politie en brandweer snelden eropaf, haalden meerdere vuilniszakken uit de container en hoorden toen inderdaad een baby huilen. Ze vonden het meisje uiteindelijk in een grote Jumbo-tas. De agenten wikkelden haar in jassen en brachten haar naar het ziekenhuis.

De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving.

Het is zeer uitzonderlijk dat een kind in Nederland te vondeling wordt gelegd of wordt achtergelaten. Het gaat om gemiddeld één à twee kinderen per jaar, volgens Het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstand doen (NIDAA) en de Raad voor de Kinderbescherming, dat de cijfers sinds 2003 bijhoudt.

Soms gebeurt het dat de moeder zich presenteert als de ‘vinder’, zodat ze zeker weet dat het kind wordt gevonden. In 2019 en 2020 waren er voor zover bekend geen baby’s te vondeling gelegd. In 2014 werden er vijf baby’s gevonden, van wie er vier al overleden waren.

In Amsterdam Nieuw-West werd in oktober van dat jaar een levende baby aangetroffen in een vuilcontainer, nadat een buurtbewoner midden in de nacht gehuil hoorde. Er werd een crowdfundingscampagne opgezet en een grote zoekactie opgetuigd. De politie verspreidde een compositietekening van een 30 jaar oude getuige, een man die 's nachts vlak bij de container in een auto zat. Desondanks zijn de ouders voor zover bekend nooit gevonden. Het kind werd ondergebracht bij een pleeggezin.