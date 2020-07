Leuker dan de aula: de diploma-wasstraat

De corona-crisis zette een streep door de normale eindexamentradities. Met wat creativiteit werd de uitreiking stralender dan ooit.

Hoe bezorg je leerlingen, dof geworden van maanden thuiszitten en afgezegde eindexamens, feestjes, gala’s en reisjes, toch een sprankelend slot van hun middelbareschooltijd? Op het Hilversumse A. Roland Holst College (ARHC) bedachten ze voor de diploma-uitreiking een soort familiewasstraat, waar de geslaagden met hun ouders in twintig minuten weer glanzend naar buiten komen rijden. Supershine gegarandeerd.

‘Hoe dit is uitgevoerd is echt zooo leuk’, zegt vwo-geslaagde Dunja van Diest (18) na afloop over de telefoon. ‘We zijn echt geëntertaind. Van tevoren dacht ik vooral: jammer, dat we niet met z’n allen op het grote podium kunnen staan. Uiteindelijk was dit veel leuker dan ik had verwacht.’

Door de coronavoorschriften van het RIVM zijn alle middelbare scholen voor hun uitreikingen de afgelopen weken aangesproken op hun creativiteit. Krappe aula’s barstensvol ouders die naar kinderen op een even vol podium kijken, dat kon immers niet meer.

Diploma-uitreiking in de drive-through van het A. Roland Holst College in Hilversum. Dunja van Diest heeft haar vwo cum laude afgerond. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

QR-code scannen voor een persoonlijk filmpje

‘We dachten: hoe kunnen we al die nieuwe dingen die we door corona moesten doen omzetten in iets feestelijks’, zegt docent art en design Anouk Bijvank van het ARHC. ‘Het was in de tijd dat de coronateststraten werden opgestart. Zo kwamen we op het idee om geslaagden met hun ouders een route over het plein te laten rijden. Langs schermen waarop ze door de rector en docenten worden toegesproken. Digitaal dus, net als de lessen de afgelopen maanden. En net als met hun toetsen kregen ze een QR-code om het persoonlijke filmpje van de mentor te zien.’

Toch was het ook een fysiek weerzien. Uit de vier auto’s – door de school voorzien van taartjes en frisdrank – die per keer de route afleggen, mogen de leerlingen aan het einde uitstappen om te tekenen voor hun diploma. Luid aangemoedigd door de aanwezige docenten, om vervolgens uitgeluid te worden door knallende serpentines en vuurwerk. ‘Om alle docenten na zo’n lange tijd weer te zien was wel heel leuk en feestelijk’, zegt Dunja van Diest.

Een gemene deler bij veel uitreikingen dit schooljaar was dat de benodigde anderhalvemeterruimte in de buitenlucht werd gevonden. Wat hetzelfde bleef: net als de traditie bij eindexamengala’s konden leerlingen het niet nalaten bijzondere bolides te regelen. Op het Altena College in het Noord-Brabantse Sleeuwijk werd een tractor gesignaleerd, en in Hilversum een roze Hummer. Daar kwam ook een moeder gewoon op de bakfiets, en op de atletiekbaan van het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar het Cygnus Gymnasium terechtkon, stond een elektrische step geparkeerd.

‘Het blijft Amsterdam’, zegt conrector bovenbouw Jasmina Abbassi met een lach. Ze is verguld met het Olympisch Stadion als saluutplaats voor haar gymnasten. ‘We hebben ze voorbereid op de filosofische Olympiade’, zegt ze. ‘In deze setting staan ze in verbinding met de klassieke oudheid. Met dank aan corona.’

Leerlingen van het Cygnus Gymnasium ontvangen in het Olympisch Stadion in Amsterdam hun diploma. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant