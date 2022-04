‘Leugenaar’ Johnson biedt opnieuw excuses aan voor lockdownborrels, oppositie ontevreden

Boris Johnson stelt dat het nooit bij hem is opgekomen dat een borrel ‘een inbreuk kon zijn op de regels’. Beeld Getty Images

Johnson sprak voor het eerst in het Lagerhuis nadat hij vorige week een boete kreeg voor zijn verjaardagsfeestje op Downing Street 10, zijn ambtswoning en kantoor, tijdens de eerste lockdown. ‘Ik heb de boete onmiddellijk betaald en heb het Britse volk mijn excuses aangeboden. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn gemeende excuses te herhalen voor het Lagerhuis’, zei Johnson. Ook herhaalde hij dat de bevolking ‘het recht had beter te verwachten van hun premier’.

Johnson werd hard aangepakt door de oppositie. Veel politici vinden dat Johnson ‘oneerlijk’ is geweest en dat hij het Lagerhuis heeft misleid met zijn eerdere uitspraken. Hij heeft namelijk altijd ontkend dat er regels zijn geschonden op Downing Street. Het is naar eigen zeggen nooit bij hem opgekomen dat zo’n bijeenkomst ‘een inbreuk kon zijn op de regels’.

‘Schoffeer het publiek niet met deze onzin’, zei Labourleider Keir Starmer, waarna hij het aftreden van de premier eiste. Starmer diende ook een motie in om een parlementair onderzoek te beginnen. Een onderzoekscommissie moet dan bepalen of Johnson het Lagerhuis opzettelijk op het verkeerde been heeft gezet met zijn reacties op de beschuldigingen van wetsovertredingen op Downing Street.

Ambt ‘niet langer waardig’

Johnson is de eerste premier die tijdens zijn ambtstermijn een boete krijgt. Toch liet Mark Harper zich dinsdag als enige van Johnsons Conservatieve Partij kritisch uit over de premier. Volgens Harper is Johnson het ambt ‘niet langer waardig’, waarop hij het vertrouwen opzegde in de premier. De ervaren politicus sprak de hoop uit dat zijn partijgenoten in de komende weken tot eenzelfde conclusie komen.

Donderdag stemt het Lagerhuis over de motie – in afwezigheid van Johnson, die naar India reist voor een ontmoeting met premier Narendra Modi. Het lijkt er nu niet op dat er een parlementair onderzoek komt, omdat de Conservatieven een ruime meerderheid hebben in het Lagerhuis. Alleen wanneer meer partijleden zich bij Harper voegen, zal de motie worden aangenomen.

Toch is Johnsons positie voorlopig nog niet veiliggesteld; de politie onderzoekt nog meer borrels, waaronder een aantal waarbij Johnson zelf aanwezig zou zijn geweest. Er kunnen dus nog meer boetes volgen. Ook het rapport van topambtenaar Sue Gray over de borrels op Downing Street moet nog worden gepubliceerd.