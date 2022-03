Letse burgers mogen als vrijwilligers vechten voor Oekraïne

Een demonstratie in de hoofdstad van Letland tegen de Russische inval. Beeld AP

In Letland bepaalt de nationale veiligheidswet dat een staatsburger niet mag dienen in een buitenlands leger of andere buitenlandse militaire organisaties. Vergelijkbare wetgeving geldt in heel veel landen, maar Letland maakt nu een speciale uitzondering vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Het amendement voorziet in de oprichting van het International Territorial Defense Legion of Ukraine. Wie zich bij dit legioen wil voegen, kan onmiddellijk een aanvraag doen bij de Letse defensie. De uitzondering geldt alleen voor Letten die aan de Oekraïense kant willen vechten; deelname aan Russische activiteiten in Oekraïne blijft verboden.

Internationaal legioen

Zondag riep de Oekraïense president Zelenski buitenlanders van over de hele wereld op om zich bij een van de Oekraïense ambassades aan te melden voor een ‘internationaal legioen’ van vrijwilligers om te vechten tegen het Russische leger. ‘Iedereen die zich wil aansluiten bij de verdediging van de veiligheid in Europa en de wereld, kan schouder aan schouder komen staan met de Oekraïners tegen de indringers van de 21ste eeuw’, aldus Zelenski. De Oekraïense overheid heeft toegezegd dat het alle vrijwilligers zal bewapenen.

Het Oekraïense ministerie van Defensie liet maandag weten al ‘duizenden’ aanvragen van buitenlanders te hebben gekregen voor het legioen. Volgens de Oekraïense ambassadeur in Den Haag heeft ook ‘een aanzienlijk aantal’ Nederlanders zich gemeld. Ook voor Nederlanders is het niet toegestaan om zich aan te sluiten bij een buitenlands leger, bij terugkeer wordt het paspoort afgenomen. Maar in de praktijk wordt de soep niet altijd zo heet gegeten, zeker wanneer de vrijwilligers op veel sympathie kunnen rekenen, zoals nu het geval is.

“President Zelenskyy announced creation of a new unit named "International Legion".We already have thousands requests from foreigners, who want to join the resistance to the 🇷🇺 occupiers and protect the world security from Putin regime"-Hanna Maliar - Deputy Minister of Defence — Defence of Ukraine (@DefenceU) 28 februari 2022

Individuele keuze

Niet alleen Letland heeft op de Oekraïense oproep gereageerd. De Deense premier Mette Frederiksen zei zondag al dat er voor Deense vrijwilligers geen wettelijke obstakels zijn om naar Oekraïne te gaan en aan de Oekraïense zijde te vechten. ‘Het is een keuze die iedereen kan maken’, zei Frederiksen op een persconferentie. ‘Dat geldt voor alle Oekraïners die hier wonen, maar ook voor anderen die denken dat ze kunnen bijdragen.’

Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss sprak zondag haar steun uit voor mensen die in Oekraïne willen vechten. Truss zei tegen de BBC dat mensen hun eigen keuze moeten maken, maar noemde de oorlog een strijd ‘voor democratie’. Haar Canadese ambtgenoot zei dat ‘mensen van Oekraïense afkomst die hun moederland willen verdedigen’ op steun van de regering kunnen rekenen. Canada heeft op Rusland na de grootste Oekraïense diaspora, met bijna 1,4 miljoen inwoners.

Waar andere overheden vooral begrip tonen, zet Letland als eerste de stap om een wettelijke uitzondering te maken. Letland is een van de Baltische staten, ingeklemd tussen de Oostzee en Rusland. Ondanks het Letse lidmaatschap van de EU en de Navo bestaan er grote zorgen over de Russische agressie. De vrees is dat Rusland de Baltische staten wil inlijven, net zoals de Sovjet-Unie eerder deed. In reactie op de Russische invasie van Oekraïne heeft de Navo extra troepen naar Letland, Estland en Litouwen gestuurd.