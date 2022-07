Let op, codetaal: ‘tulpen’ zijn explosief materiaal op Chinese sociale media

Demonstranten vrijdag bij de Bank of China in Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan. Rekeninghouders kunnen al sinds april niet bij hun spaargeld als gevolg van een groot bankschandaal. Beeld Reuters

Op Chinese sociale media verschenen maandag tal van berichten over een gewelddadige aanval op demonstrerende rekeninghouders in Nederland, die hun geld terugeisten van de louche Bank van Amsterdam. Chinese internetters riepen op tot solidariteit met de Nederlanders. ‘Laten we bidden voor Amsterdam!’, reageerde er één. Een ander: ‘Ontwaak, slapend volk van Nederland!’

Voor u denkt dat er echt wat aan de hand is met een Amsterdamse bank: de Chinese berichten gaan in werkelijkheid niet over Nederland, maar maken gebruik van codetaal om de overheidscensuur in China te omzeilen. De uiteengeslagen demonstratie vond plaats in de Chinese provincie Henan: dat klinkt bijna hetzelfde als ‘Helan’, het Chinese woord voor Nederland.

Henan kampt sinds april met een groot bankschandaal, waardoor 400 duizend rekeninghouders al maanden geen toegang hebben tot hun spaargeld. Zondag hielden zo’n duizend gedupeerden een demonstratie in de Henanese provinciehoofdstad Zhengzhou, toen ze door een groep mannen in witte T-shirts – een ongeïdentificeerde veiligheidsmacht – werden bestormd en in elkaar geslagen.

Codetaal

Videobeelden van de bestorming werden volop gedeeld op Chinese sociale media, maar ook meteen gecensureerd. Op Weibo, het Chinese Twitter, werden hashtags zoals ‘Volksbank van Henan’ uitgeschakeld, om de verspreiding van informatie te bemoeilijken. De hashtag ‘Volksbank van Nederland’, waaronder ook beelden werden gedeeld, bleef veel langer werken. Hij werd ruim 150 duizend keer gelezen, tot ook deze hashtag maandagavond laat door de censuur werd ingehaald.

Chinese internetters maken vaak gebruik van woordspelingen en codetaal om censuur over gevoelige onderwerpen te omzeilen. De keuze voor Nederland als symbool voor Henan leidde maandag tot een heel scala aan Nederlands getinte codewoorden. Provinciehoofdstad Zhengzhou werd Amsterdam, de Chinese overheid werd koning Willem(-Alexander), en banktegoeden werden tulpen.

De symbooltaal werd gebruikt voor ludieke berichten, maar ook voor ernstige maatschappijkritiek. ‘De censuur op sociale media en de stilte van mainstream media vergroten de angst van de slachtoffers dat ze al hun tulpen zullen verliezen’, aldus een bericht op Weibo, dat niet gecensureerd werd. ‘De Nederlandse regering is haar geloofwaardigheid volledig kwijt.’

‘Vandaag worden de inwoners van Amsterdam neergeslagen, morgen zijn Rotterdam, Den Haag of Utrecht aan de beurt’, aldus een bericht op Zhihu, het Chinese Quora. Het origineel van dit bericht werd gecensureerd, maar een screenshot bleef circuleren. ‘In dit land waar parlement en volk twee verschillende werelden zijn, werken gemeenteraadsleden en ambtenaren enkel voor koning Willem.’

De keerzijde van de Chinese anticensuurtactieken is dat nu ook het woord ‘Nederland’ een gevoelige lading dreigt te krijgen, en in het slechtste geval tijdelijk gecensureerd kan worden. Voorlopig dus even opletten met berichten op Weibo over de tulpen van koning Willem-Alexander.