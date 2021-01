‘Let een beetje op elkaar’, zegt de GGD-manager, na dagen vol incidenten

Brandschade bij de coronateststraat van de GGD op het haventerrein in Urk, waar tientallen jongeren protesteerden na het ingaan van de avondklok. Beeld ANP

Op de muur van de teststraat in Eersel zaten roetplekken van de poging tot brandstichting.

Bij de teststraat in Helmond lagen de hekken omver na vandalisme.

Een medewerker van het deskundigheidsteam corona werd uitgescholden door een oude man.

De teststraten in Eindhoven moesten zondag mensen afbellen: door de rellen kon de veiligheid niet worden gegarandeerd.

‘Stelletje tering tyfus fascisten!’, schreef een jongere man in een privébericht via Facebook, ‘hou er rekening mee dat we bezig zijn jullie adressen en gegevens op te sporen.’

Treurigstemmend is een eufemisme tijdens de maandagochtend-vergadering bij de GGD Brabant-Zuidoost, waar de incidenten van de afgelopen dagen één voor één voorbijkomen. Tel daarbij op de beelden van de brandende teststraat in Urk en de ziedende agressie in Eindhoven, op nog geen honderd meter van dit kantoor, en je begrijpt: het hakt er hier flink in.

In het zaaltje zitten teamleiders van de GGD: mensen die de teststraten runnen, het vaccinatieproces leiden, besmettingsclusters in kaart brengen en het bron- en contactonderzoek aansturen. Sommigen waren een jaar geleden nog student, horecamedewerker of hadden een eigen bedrijf. Corona verstoorde al hun plannen.

Nu zijn ze hier, als representant van de overheid. Als potentieel doelwit, lijkt het steeds vaker.

Een groot onveiligheidsgevoel

Vandaag nog wordt er ingegrepen, belooft coronamanager Miranda. Op alle locaties komen beveiligers. Er worden camera’s geïnstalleerd. Er komt een belboom, zodat medewerkers bij elkaar kunnen checken of ze veilig zijn thuisgekomen na hun dienst. ‘Het is gewoon heel erg akelig allemaal’, zegt Miranda. ‘Let een beetje op elkaar.’

Voor de gelegenheid is GGD-directeur Ellis Jeurissen aangeschoven. Als oud-politiechef ‘jeuken mijn handen’, zegt ze. Met afgrijzen heeft ze naar de gebeurtenissen van het weekend gekeken. ‘Dit doet ons allemaal wat.’ Mensen die het ‘heftig’ vinden om te blijven werken, kunnen volgens haar terecht bij deskundigen. Voor psychische ondersteuning.

Er zijn alweer allerlei signalen voor nieuwe rellen, vertelt Jeurissen, die nauw contact onderhoudt met de burgemeesters uit haar regio. Wat het betekent voor de teststraten en vaccinatielocatie, kan ze nog niet zeggen. ‘God weet wat er nog allemaal op ons afkomt. Ik wil niet wijken voor dit soort geweld, maar de veiligheid van medewerkers staat voorop.’

Even later blaast Boyke (30) van de administratie stoom af aan de koffietafel. Zonder corona zou hij nu op de pistes staan in Oostenrijk, waar hij kinderen van Nederlandse middelbare scholen zou leren skiën. In plaats daarvan fietste hij gisteren om vijf uur door Eindhoven, en voelde hij zich ‘net zo onveilig als in sommige Zuid-Amerikaanse steden’.

Hij zag lachende mannen lopen met blikjes bier, op de terugweg van de rellen, en dacht: jullie hebben geen idee wat jullie hebben aangericht. Boven alles: een groot onveiligheidsgevoel.

Zonet vertelden collega’s hem dat ze ‘even over hun schouder keken’, toen ze vanochtend het gebouw binnen liepen. Anderen overwegen de GGD als werkgever te schrappen van hun LinkedIn-pagina.

Voor de gevel van het gebouw staat een groot GGD-bord. Normaal, zeggen ze hier, kijken ze daar met een gevoel van trots naar. Nu pakken ze liever de achteringang.

Om zes uur ’s middags komt een manager de zaal op. ‘Willen jullie afsluiten en zo snel mogelijk naar huis gaan?’, vraagt ze. ‘Er is weer onrust buiten.’