Les over Socrates onder een boom of college over de Berlijnse Muur op een parkeerplaats

Buiten college geven, het University College in Middelburg doet het al enige tijd. Het is niet alleen een oplossing voor corona, er komt ook een andere energie bij vrij. ‘Je denkt vrijer.’

Zichzelf overschreeuwen doet Michael Burke niet, maar hij moet flink harder praten dan normaal tijdens zijn les over agrumentatiestructuren. De hoogleraar doceert ‘met de wind mee’. Zijn studentenpubliek zit om hem heen in het gras, tussen de afgebroken takken. Burke staat naast een hagelwitte molen in de bolwerken, de groene omheining van Middelburg. ‘We stonden eerst onder een boom, maar toen werden we belaagd door kastanjes.’

De loeiende Zeeuwse wind is een aardige kennismaking voor de eerstejaarsstudenten van het University College Roosevelt, waar 60 procent van de studenten afkomstig is uit andere landen, andere continenten en andere klimaatzones. Deze weersomstandig­heden zullen ze nog veel vaker tegenkomen.

Het is niet alleen de academische introductiedag voor eerstejaars, het is ook de aftrap van een experiment waarbij buitenonderwijs een prominente rol moet gaan spelen. Vijf andere onderwijsinstellingen geven in een Volkskrant-enquête aan ook gebruik te willen gaan maken van de buitenlucht.

Door heel Middelburg krijgen de nieuwbakken studenten in groepjes van ongeveer tien les over ‘vrijheid’, het thema van de introductieweek. ‘We breiden nu uit, maar we hadden al twee jaar een buitenleslokaal, waar veel gebruik van wordt gemaakt’, vertelt Barbara Oomen enthousiast. Ze is naast hoogleraar ook coördinator van het buitenonderwijs-project.

Op het Liberal Arts College in Middelburg, dat valt onder de Universiteit Utrecht, kunnen studenten zo’n beetje hun eigen studie samenstellen. De studentenpopulatie telt maximaal zeshonderd studenten, dit jaar zijn er 150 nieuwelingen. ‘We hebben meer aanmeldingen dan normaal, ook de internationale studenten blijven niet achter’, zegt decaan Bert van den Brink. ‘Alleen een stuk of vijftien zitten nog in hun thuisland vanwege reisrestricties.’ Ook zijn er een paar studenten die de introductiedagen alleen via filmpjes meekrijgen, ze zitten nog in quarantaine nadat ze zijn aangekomen in Nederland.

Dertig buitenlocaties

Komend jaar wordt de Zeeuwse ruimte goed benut. Docenten kunnen last minute besluiten een digitale les naar buiten te verplaatsen. De studenten wonen bijna allemaal op een steenworp afstand van de prachtige campus in het oude stadhuis en kunnen dus in een handomdraai op locatie zijn. ‘Het verschilt een beetje per opleiding, maar alle studenten krijgen sowieso een keer per week buiten les’, zegt ­Oomen. Door de hele stad zijn meer dan dertig buitenleslocaties aangewezen.

En zo ontwaart zich deze dag een ware educatieve speurtocht door Middelburg langs docenten uit allerlei vakgebieden. Een les over de psychologie achter de vrije wil in het grasveld achter kerk de Lange Jan. Een wandeling langs het slavernijverleden van de stad. Een geschiedenisles over de Berlijnse Muur bij een muurtje van een stuk kleiner formaat achter op een parkeerplaats. Een discussie over de plaatsing van een standbeeld voor Teddy Roose­velt in een binnentuintje van postzegelformaat op de campus.

‘Als sociaal geograaf is het altijd leuker om ook daadwerkelijk te zijn op de plek waar het om gaat’, zegt Sara Miellet, die de discussie over het Roosevelt leidt. ‘Er komen toch andere denkprocessen op gang.’

Barbara Oomen strijdt al langer voor een mentaliteitsverandering. ‘Je hebt hier zoveel ruimte, ik snap niet dat niet meer scholen in deze regio hierop inzetten. De afwisseling is leuker, beter en anders. Buiten of een tijdens een wandeling ontstaan gesprekken met meer diepgang. Je denkt vrijer.’

New York

Eerstejaarsstudent Myrto Hirche (19) uit Berlijn staat nogal te koukleumen in de bolwerken, maar is toch enthousiast. ‘In een klaslokaal of online ben ik nu nog een beetje wakker aan het worden, maar hier krijg je meteen energie van.’ Olivia Saludo (17), die vanuit New York naar Middelburg is verhuisd voor het University College, ziet het ook als een manier om de stad te leren kennen. ‘Normaal raak ik overal de weg kwijt. Maar het is ook gewoon leuk. Vrienden die elders studeren, zitten achter hun laptop. Deze mix is beter.’

Ze moet verder. Vandaag wachten er nog zeven colleges in de buitenlucht. ‘Zo doe ik ook nog aan lichaamsbeweging, daar kom ik anders nooit aan toe.’