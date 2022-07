Lerarentekort blijft groeien, ministers zoeken ‘creatieve’ oplossingen

Protestmars in Rotterdam tijdens een onderwijsstaking in 2020. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat hebben de beide ministers op Onderwijs vrijdag na afloop van de ministerraad aangekondigd. Robbert Dijkgraaf (mbo en hoger onderwijs, D66) spreekt van ‘een taai probleem’. Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs, VVD) zegt dat ‘het klassieke plaatje van een vaste leraar voor de klas op veel plekken al niet meer haalbaar is’. Dat leidt tot ‘veel stress, onmacht en ongemak’.

De twee ministers willen ‘naast de leraar staan’ en met beroepsorganisaties in gesprek gaan om verdere ontwrichting van het onderwijs te voorkomen. ‘Nu zoeken veel scholen hun eigen oplossing als er op vrijdag geen leraar is’, aldus Wiersma. ‘Dat wordt steeds rommeliger. Wij willen meer landelijke sturing om ongeorganiseerdheid te voorkomen.’

Andere dagindeling

Zo moet worden gekeken naar ‘een andere dag- en weekindeling op basisscholen en middelbare scholen’. Van schoolbesturen wordt gevraagd meer flexibiliteit in werkuren aan te bieden, zodat leraren bijvoorbeeld eerst hun kinderen naar school kunnen brengen. Denkbare maatregelen zijn verder wettelijke eisen voor goed personeelsbeleid, die een plezierige werksfeer bevorderen. Starters moeten beter worden begeleid, zodat ze langer aan het onderwijs verbonden blijven.

Een andere vraag waarover de bewindslieden in discussie willen gaan, is of in het systeem van bekostiging financiële prikkels kunnen worden ingebouwd. In plaats van regionaal samen te werken, kapen scholen nu leraren bij elkaar weg. Een beloning voor samenwerkende scholen zou dit kunnen ondervangen.

Mensen met ondersteunende functies moeten ervoor zorgen dat de leraar zich kan concentreren op lesgeven. ‘Dat uurtje surveilleren kan ook door iemand anders dan de leraar worden gedaan’, zegt Wiersma. Ook in het mbo doen de tekorten zich voelen, met name bij zorg en techniek. Dijkgraaf ziet mogelijkheden voor meer flexibiliteit in de opleidingen, zonder dat sprake hoeft te zijn van verlaging van de kwaliteitseisen.

Minder deeltijdwerk

Daarnaast is het zaak door te gaan met maatregelen die effectief zijn gebleken. Dat betekent: niet iedereen naar de universiteit, maar studenten aanmoedigen een lerarenopleiding te volgen. Meer zijinstromers, meer vaste aanstellingen en minder deeltijdwerk helpen ook, mits extra uren daadwerkelijk worden betaald.

Wiersma’s voorganger Arie Slob (ChristenUnie) noemde zich twee jaar geleden ‘een positieve realist’ bij de bestrijding van het lerarentekort. Hij richtte zich met name op de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere), waar de tekorten het hoogst zijn. Slob trok extra geld uit voor de plannen die de steden maakten om de tekorten te bestrijden.

In april kon Wiersma nog melden dat de salarissen in het basisonderwijs gelijk worden getrokken met die in het voortgezet onderwijs. Maar het blijft volgens hem nodig om ‘creatief’ te kijken naar andere oplossingen die het vak van leraar aantrekkelijker maken. Ook digitale hulpmiddelen kunnen hierbij helpen. ‘Als we niet een heleboel dingen tegelijk gaan doen, bijten we onszelf in de staart.’