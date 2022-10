Lerarenopleidingen stukken populairder dan vorig jaar

Leraar tijdens een examencursus in Leiden. Beeld ANP

Het afgelopen studiejaar (2021-2022) schreven zich 2.215 studenten in voor een maatschappelijke lerarenopleiding, waaronder vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer vallen. Dat is 98 procent meer dan het jaar daarvoor (1.121 studenten). Deze ontwikkeling is opvallend, omdat maatschappijvakken in 2020 nog kampten met een krimp van 33 procent ten opzichte van 2019.

Ook de docentenopleidingen voor exacte vakken en talen zitten met een groei van respectievelijk 78 en 50 procent in de lift.

Generatie Z

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die jaarlijks de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. Per onderwijsniveau (mbo, hbo en de universiteit) verschijnt een aparte gids.

De samenstellers doen geen onderzoek naar waarom studenten voor een bepaalde opleiding kiezen, maar redacteur Julia van Steennis vermoedt dat dit te maken heeft met de huidige studentenpopulatie, bestaande uit Generatie Z. ‘Die staat bekend als maatschappelijk geëngageerd’, zegt ze. ‘Ze zijn opgegroeid met discussies over onderwerpen als Black Lives Matter en gender.’

Ook de maatregelen die de overheid onlangs heeft genomen tegen het lerarentekort, is een mogelijke verklaring voor de toegenomen populariteit van docentenopleidingen. Zo mogen studenten van deze opleidingen in zowel het als eerste als het tweede jaar voor de helft van het collegegeld studeren en is er afgelopen zomer een akkoord bereikt over loonsverhoging voor docenten in het primair- en voortgezet onderwijs.

In de gids staat verder dat de ranking van de meeste hogere onderwijsinstellingen ‘stabiel’ is gebleven. Bij grote hogescholen doen met name de bedrijfskundige opleidingen het goed. Van de middelgrote hogescholen zijn studenten het tevredenst over hun opleiding tot leerkracht, verpleegkundige, communicatie-expert en sociaal werker.