Leopard-discussie toont diepgewortelde Duitse vrees voor verwijt van oorlogszucht

Bondskanselier Scholz bij een bezoek oktober vorig jaar aan een trainingscentrum van de Duitse landmacht ('Heer') in Ostenholz. Achter hem een Leopard 2-tank. Beeld AP

Polen gaat Duitsland officieel vragen om toestemming voor de export van Leopard 2-tanks aan Oekraïne. Daarmee probeert Warschau het laatste zetje te geven aan een discussie die inmiddels zolang duurt dat het potsierlijk begint te worden.

De Polen, Balten, Britten en Amerikanen willen dat Scholz de door Oekraïne zeer felbegeerde Leopard 2 levert. De Duitse oppositiepartij CDU roept er al maanden om. En beide regeringspartners vragen Olaf Scholz nu hardop om in elk geval andere landen toe te staan de tank van Duitse makelij te leveren. Maar wapens voor Oekraïne zijn Chefsache. Scholz gaat erover. En Scholz weigert.

Wat gaat er om in het hoofd van de Duitse bondskanselier? Niet voor het eerst stellen politici in binnen- en buitenland die vraag. De Poolse aankondiging om een officieel akoord te vragen, volgde op een uitspraak, zondagavond, van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (De Groenen). Op de Franse televisie zei Baerbock onomwonden dat Duitsland niet in de weg zou staan van Leopard 2-leveringen door andere landen aan Oekraïne. Toestemming is nodig bij de export van Duitse wapensystemen door buitenlandse kopers aan derde landen. Behalve Polen overweegt ook Finland een levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne.

De Leopard 2 is een geavanceerd wapensysteem dat de balans op een slagveld kan doen omslaan. Dit soort main battle tanks is veel krachtiger dan de infanteriegevechtsvoertuigen die Oekraïne tot nu toe heeft gekregen. Ze zijn bedoeld als stootwapen om door vijandelijke linies heen te breken of oprukkende troepen terug te drijven. De Leopard 2 beschikt over geavanceerde navigatie- en communicatiesystemen waardoor de bemanning overzicht kan houden over een complex slagveld en meerdere doelen tegelijk onder vuur kan nemen. Samen met zijn snelheid, vuurkracht, bepantsering en bereik maakt dat de Leopard 2 superieur aan de vele T72s die Rusland naar Oekraïne heeft gestuurd, en vermoedelijk ook aan modernere T80s en T90s.

Oorlogszuchtig

Dat geeft het wapen strategische waarde. Juist dat zorgt voor aarzeling bij de Duitse bondskanselier. Scholz heeft het tot in den treure herhaald bij elke nieuwe discussie over zwaardere wapens voor Oekraïne: Duitsland gaat de eerste stap niet zetten. Berlijn wil voorkomen dat de Navo, of Duitsland zelf, in direct conflict raakt met Rusland. Maar belangrijker nog is de absolute overtuiging dat het geen Dúítse stap mag zijn die leidt tot escalatie. De vrees om als oorlogszuchtig gezien te worden is in Duitsland veel dieper geworteld dan in bijvoorbeeld Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.

Het feit dat Duitse wapens worden ingezet tegen Rusland, waar Duitsland tijdens de Tweede Oorlog miljoenen mensen heeft vermoord, zorgt voor extra gevoeligheid (ook al kreeg de bevolking van wat nu Oekraïne is minstens zoveel te verduren). Daags na de Russische inval van Oekraïne besloot Scholz tot niets minder dan een historische hervorming van het Duitse buitenland- en defensiebeleid, de Zeitenwende, met om te beginnen een een reusachtige investering van 100 miljard euro om de Duitse strijdkrachten te versterken. Maar decennia van pacifistische politiek zijn niet van de ene op andere dag vervangen door een coherente nieuwe strategie. Het resultaat is dat Duitsland bij elke nieuwe roep om zwaardere wapens voor Oekraïne zichzelf opnieuw dezelfde vraag stelt: wat doen wij?

De Duitse terughoudendheid botst met het feit dat het land binnen de EU na Frankrijk de grootste wapenfabrikant is, met enige afstand de grootste economische slagkracht heeft, en ook politiek op zijn minst een gedeelde eerste plaats met Frankrijk bekleedt. Iedereen kijkt naar Duitsland voor praktische steun en politiek leiderschap, en juist Duitsland laat op die vlakken niets dan twijfel en getreuzel zien. Dat, althans, zegt een groeiend koor aan critici in binnen- en buitenland. De bondskanselier zou ongetwijfeld liever spreken van ‘behoedzaamheid’. Maar daarin staat hij steeds meer alleen.

Coalitiepartners

De kleinste coalitiepartner FDP roept de bondskanselier al langer op om levering van de Leopard 2 toe te staan. De Groenen laten ook steeds meer van zich horen. Zondagavond nog zei partijvoorzitter Omid Nouripour dat hij niet begreep waarom tanks de strijd zouden doen escaleren, maar infanteriegevechtsvoertuigen niet. SPD-leider Lars Klingbeil beschuldigde zijn coalitiepartners maandag vervolgens van Querschüsse, ‘dwarsbomerij’. Prompt meldden zich Thorsten Frei en Norbert Röttgen, prominente leden van oppositiepartij CDU, met een oproep aan de FDP en de Groenen om het kabinet op te blazen en een regering met de CDU te proberen.

De Duitse bevolking is overigens veel minder stellig over levering van de Leopard 2: 46 procent is voor, 43 procent tegen.

Onder zoveel druk zou de bondskanselier toch snel moeten beslissen, is de hoop van de Leopard 2-pleitbezorgers. Maar Scholz is tamelijk immuun voor druk. Het recentst toonde hij dat vorige week vrijdag, toen Duitslands bondgenoten al duimend aftelden naar de Navo-top waarop zij hoopten dat Berlijn de knoop door zou hakken. Na afloop verklaarde de Duitse defensieminister dat Berlijn gaat kijken wat er eventueel mogelijk zou kunnen zijn, wat betreft de Leopard 2. Wel gaat Duitsland vast Oekraïners opleiden voor het wapensysteem.

Daarmee volgt de discussie rond de Duitse tank het patroon van afgelopen jaar. Berlijn twijfelt, komt onder steeds grotere druk te staan, en neemt dan een beslissing. Tot nu toe was de conclusie steeds: we leveren. Scholz sluit dat ook nu niet uit, maar wil eerst Amerikaanse toezeggingen dat ook zij tanks verschepen. Berlijn wijst erop dat Frankrijk eveneens twijfelt over levering van zijn eigen Leclerc-tanks. De VS zeggen dat hun brandstof-verslindende en onderhoudsgevoelige Abrams-tank totaal niet praktisch is, maar overwegen nu toch een min of meer symbolische levering. Al was het maar om Duitsland over de streep te trekken.