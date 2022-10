Léonie Sazias, oud-politicus en ‘Veronica-babe’, op 65-jarige leeftijd overleden

Leonie Sazias als Tweede Kamerlid voor 50Plus. Beeld ANP

Tot 2021 was Sazias lid van de Tweede Kamer. ‘Van Veronica-babe tot Binnenhoftijger’, zei toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib bij haar afscheid. ‘Het zou zomaar de titel van uw politieke memoires kunnen worden.’ ‘Veronica-babe’ verwijst naar haar periode bij de televisie. In 1980 reageerde ze in een balorige bui op een oproep van Veronica voor een nieuwe omroepster. Uit vijfduizend aanmeldingen werd de 22-jarige Sazias toen gekozen. Vijf jaar zou ze het gezicht van Veronica zijn.

Bij andere omroepen presenteerde ze daarna programma’s als De Ojevaarsjo, Ruud en Léonie (met Ruud ter Weijden), Allemaal Familie, Vrijdag Robinson, Dierenmanieren (met Martin Gaus) en Animal House.

Haasje en Rammelaar

Maar het vaakst werd ze aangesproken op De avonturen van Haasje en Rammelaar, een door haar ingesproken verhalen- en liedjesreeks voor peuters over onderwerpen als tandenpoetsen en verjaardagen. Haar man, musicus Cees Stolk, had die geschreven naar aanleiding van de geboorte van hun tweeling.

Haar naamsbekendheid kwam van pas tijdens haar latere politieke loopbaan. ‘Het gaat om de inhoud, maar het is natuurlijk wel handig dat mensen me nog kennen’, zei ze tegen het AD toen ze in 2015 campagne voerde voor de Provinciale Statenverkiezingen. ‘Dat scheelt veel uitlegwerk bij het flyeren. En natuurlijk hoop ik dat al die mannen die vroeger verliefd op me waren op me stemmen!’ Haar partij, Hart voor Holland, behaalde niet genoeg stemmen voor een zetel in de Staten van Noord-Holland.

De politieke carrière van Sazias was begonnen in 2006, toen ze in de gemeenteraad belandde met de Democratisch Liberale Partij Hilversum. Die partij ging op in Hart voor Hilversum, dat met lijsttrekker Sazias in 2010 drie zetels behaalde. Vier jaar later verdubbelde dat aantal en werd Hart voor Hilversum de tweede partij in de gemeente. Dat was aan Sazias te danken, zei de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes destijds tegen de Volkskrant. ‘Zij is een stemmentrekker, ze spreekt mensen aan, is een leuke vrouw en kan goed met de media omgaan.’

LEF

In 2016 wilde Sazias een landelijke partij oprichten, LEF (liberté, egalité, fraternité; vrijheid, gelijkheid en broederschap). LEF wilde weg met de ‘policor dictatuur’ (policor staat voor politiek correct) en uitsluitend overheidsdienaren met één paspoort. De kritiek dat de partij daarmee een PVV-light zou zijn, wuifde ze weg tegenover De Gooi- en Eemlander. ‘Ieder mens die hulp nodig heeft is hier welkom. Wel vind ik dat nieuwkomers onze normen en waarden moeten omarmen. Daar hebben wij eeuwen aan gebouwd.’

Door interne onenigheid implodeerde LEF, maar Sazias zou de Tweede Kamer in 2017 wel bereiken met 50Plus, toen die partij vier zetels behaalde. Dat was ruim voldoende voor Sazias, die na Henk Krol als tweede op de lijst stond en ruim 50 duizend voorkeursstemmen behaalde.

In 2018 moest Sazias zich enkele maanden laten vervangen, nadat darmkanker bij haar was geconstateerd. Drie jaar later besloot ze vanwege haar ziekte de politiek te verlaten. ‘Tweede Kamerlid zijn, is een drukke baan, kost heel veel energie’, zei Sazias tegen De Telegraaf. ‘Die energie steek ik voorlopig liever ergens anders in. Het wordt bijvoorbeeld tijd dat ik de focus weer wat meer op mijn gezondheid leg.’