Lenteweer lokt heel Nederland naar buiten, maar op de meeste plekken was het niet té druk

Dagjesmensen op de boulevard van Scheveningen. Beeld ANP

Velen verwonderden zich over het temperatuurverschil met een week geleden: toen vroor het in De Bilt nog meer dan 10 graden. Bond men toen massaal de ijzers onder, nu was het tijd voor geslenter en een biertje in de open lucht - coronaregels of niet. Meest gehoorde verzuchting: hèhè, eindelijk weer eens even van het zonnetje genieten.

In het Amsterdamse Sarphatipark bijvoorbeeld, kon je zaterdagmiddag over de hoofden lopen. Ouders liepen er met hun kinderen, en het zag zwart van de honden. In het sporthoekje gingen fanatieke buitensporters ongestoord hun gang. Om de hoek werd het cliché niet geschuwd: er stond een lange rij voor een winkel die ijsjes verkocht.

Het is officieel nog winter, maar vanwege het fraaie lenteachtige weer met maxima rond 19 graden trokken veel mensen eropuit. Toch was het op de meeste plaatsen niet té druk: op de parkeerplaats van de Waterleidingduinen in Zandvoort na, hoefden er geen toegangswegen of parkeerplaatsen te worden afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Zandvoort werd het bij de Waterleidingduinen zaterdagochtend even te druk, en werd de parkeerplaats aan de Zandvoortselaan voor een korte tijd afgesloten. ‘Dat werd al snel weer opgelost. Verder was het een drukke, maar gezellige dag in Zandvoort.’

Dagjesmensen bij de Pyramide van Austerlitz bij Woudenberg. Beeld ANP

Boswachters

Ook in de bossen en andere natuurgebieden was het druk, maar volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten liep het nergens uit de hand. ‘We worden gewaarschuwd als het ergens te druk wordt, en als er maatregelen nodig zijn, zoals het afsluiten van wegen of parkeerplaatsen. Dat was vandaag niet aan de orde. Mensen genoten erg van het weer, net als de boswachters’.

Op veel wegen richting de natuur was de drukte zaterdagmiddag te merken. Op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland stond even na 14 uur een file van 7 kilometer. Rond 15 uur stond er op de N201 richting Zandvoort een korte file die een vertraging van een kwartier opleverde.

Langs de kust hielden politieagenten, boa’s en verkeersbegeleiders toezicht en in natuurgebieden waren boswachters extra alert vanwege de coronamaatregelen. Op de wegen naar Scheveningen en Hoek van Holland stonden volgens de ANWB files van enkele kilometers.

Een flink aantal gemeenten, waaronder Den Haag, riep vrijdag al op niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken te mijden. ‘Als het te druk is, ga dan weg. Houd altijd 1,5 meter afstand, dus ook met mooi weer. Ga niet met meer dan één persoon uit een ander huishouden op pad’, twitterde de gemeente.

Een recreant bij het Henschotermeer Beeld ANP