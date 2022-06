‘Lelijke realpolitik’ zet geldkraan naar Polen open

Rechters en anderen bij een protest Krakau tegen de aantasting van de rechtstaat in Polen, januari 2022. Beeld NurPhoto via Getty Images

Wat heeft de Commissie nu precies besloten?

Ze gaf woensdagavond haar zegen aan de plannen waarmee Polen 35,4 miljard euro uit het Europees Herstelfonds hoopt te krijgen. Hierover is ruim een jaar onderhandeld tussen Brussel en Warschau, de bijbehorende documenten tellen op tot ruim 300 pagina’s, de Commissie is dus niet over één nacht ijs gegaan. Bijna de helft van het geld gaat naar duurzame energie, schoner vervoer en de renovatie en isolatie van huizen. Daarmee is het Poolse herstelplan qua milieu het meest ambitieuze van Europa. Het is nu aan de Europese ministers van Financiën om het positieve advies van de Commissie te wegen. Nemen ze het over dan kunnen de miljarden vanaf eind dit jaar naar Polen vloeien.

Dat past mooi in de Green Deal van commissaris Timmermans, vanwaar dan de ophef?

Om aanspraak te maken op geld uit het Europees Herstelfonds (totaal 750 miljard euro) moeten EU-landen aan allerlei voorwaarden voldoen. De EU wil zekerheid dat de miljarden niet verdwijnen in partijpolitieke of maffiose zakken en daarvoor zijn onafhankelijke rechters nodig. De Poolse regering heeft afgelopen jaren haar uiterste best gedaan juist die te ontslaan of schorsen; arresten van het Europees Hof van Justitie laten daarover geen twijfel bestaan. De Commissie eist dat hieraan een eind komt: zo moet Polen de omstreden Tuchtkamer voor de rechterlijke macht (een regeringsgezinde club) ontmantelen en dienen geschorste rechters een herkansing te krijgen.

Dat gaat de commissarissen Timmermans (Green Deal) en Vestager (Concurrentie) niet ver genoeg, zij stemden tegen het Commissievoorstel. Drie andere commissarissen uitten grote zorg. Dat is onvoldoende om het voorstel te blokkeren maar zo’n weerstand in de Commissie is uitzonderlijk. De critici stellen dat het Europees Hof vorig jaar Polen opdroeg de schorsing van rechters door de Tuchtkamer onmiddellijk ongedaan te maken. Een herkansing zoals de Commissie voorstelt, gaat minder ver, biedt geen zekerheid aan de rechters in kwestie en de procedure kan anderhalf jaar duren. Kortom: de Commissie neemt het Hof niet serieus.

Wie heeft gelijk: Von der Leyen of Timmermans?

Volgens de optimisten Commissievoorzitter Von der Leyen. Zij zien de eisen van de Commissie als het begin van een echte verandering in Polen. Warschau wilde eerst geen enkele concessie doen over de rechtsstaat, de Tuchtkamer was keihard nodig om de rechterlijke macht te zuiveren van oude communistische invloeden. Nu gaat Warschau akkoord met de voorwaarden van de Commissie. Op bezoek donderdag bij de Poolse president Duda en premier Morawiecki zei Von der Leyen dat alle onterecht ontslagen rechters voor eind 2023 hun baan terug moeten hebben.

De pessimisten zien de voorwaarden als een wassen neus. De Tuchtkamer wordt vervangen door een ander, soortgelijk instituut, geschorste rechters zitten nog steeds zonder werk en aan de rest van het verrotte Poolse rechtssysteem verandert niets. Premier Morawiecki zei donderdag dat de Poolse rechtsstaat helemaal niet onder druk staat.

Feit is dat de criteria van het herstelfonds niet zaligmakend en alomvattend zijn. Zo zijn ze ook nooit bedoeld: op last van de lidstaten zijn de eisen gericht op het veiligstellen van de financiële belangen van de EU, niet op een complete hervorming van de Poolse rechtsstaat. Feit is ook dat dat sinds de Russische invasie van Oekraïne de rol van Polen in de EU is gewijzigd. Het is niet meer de obstinate lastpak, maar aanjager van een harde lijn tegen Rusland. De lidstaat bovendien waar miljoenen Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Dat heeft de dynamiek tussen Brussel en Warschau veranderd en helpt de geldkraan openzetten. ‘Lelijke realpolitik’, volgens een betrokken EU-ambtenaar.

Kan Polen nu ongestoord doorgaan met het ondermijnen van de rechtsstaat?

Nee. Ten eerste wordt het geld uit het herstelfonds beetje bij beetje gegeven als de afspraken worden nagekomen. Doet Polen dat niet, dan stopt de geldstroom. Terugvordering van subsidies is ook mogelijk. Ten tweede blijven andere drukmiddelen op Polen gewoon bestaan: strafprocedures bij het Hof, discussie over het ontnemen van het stemrecht van Polen in de EU, en de jaarlijkse evaluatie van de rechtsstaat. Tot slot: de kritiek van de commissarissen, rechters en europarlementariërs maakt dat de Commissie Polen nauwlettend in de gaten zal houden.