Lekker shoppen en de kroeg in: op lockdownvrij Schiphol kan het (nog) gewoon

Een winkeltje op Schiphol bij vertrekhal 1 Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Luchthaven Schiphol voelt heel anders aan, als je bij voorbaat besluit dat je je vlucht gaat missen. Het is veel relaxter. De lange rijen bij de bagage drop off zijn niet voor jou, het oponthoud bij de security is een welkom avontuur en de onderzoekende blik van de marechaussee deert jou niet. Die kan niet zien dat je alleen je paspoort trekt voor een dagje shoppen en eten in Lounge 2.

In heel Nederland zijn de deuren op slot ter bestrijding van de omikronvariant. Behalve op Schiphol. Achter de douane kun je nog gerust naar de boekwinkel, de speelgoedzaak of de juwelier. De Heineken Bar serveert halve liters, Kebaya Asian Brasserie verkoopt ramen met kip en Café Coco bakt de lekkerste taartjes. Koop een enkeltje Londen (paar tientjes) en je kunt hier een dagje uit in de kerstvakantie. Neem gerust de kinderen mee, want Schiphol biedt ook een binnenspeeltuin in de vorm van een vliegtuig en wetenschapsmuseum Nemo heeft leerzame proefjes neergezet langs de hoge ramen met uitzicht op het platform.

Gezellig druk

In de lounges 2 en 3 is het gezellig druk, blijkt maandag. Transitreizigers herken je aan hun gedoofde blik en verfomfaaide kleding; vakantiegangers aan hun gehaaste tred richting de gates en de dagjesmens, tsja, aan hun totale veronachtzaming van de vertrekborden.

‘Tijdens de eerste lockdown kwamen hier gasten samen eten die 7 euro hadden betaald voor een weggooi-ticket’, zegt de serveerster van Kebaya. ‘Maar die heb ik deze lockdown nog niet gezien.’ Veel bezoekers vliegen naar eigen zeggen echt naar Alicante, Abu Dhabi of Bonaire voor een vakantie, zichtbaar blij dat ze even weg kunnen uit het sombere Nederland. Een jong stel dat naar Australië vliegt: ‘Als we daar niet meer wegkomen, vinden we dat niet erg.’

Hoe leuk is een dagje Schiphol? Wie geen haast heeft, kan de faciliteiten eens proberen waar je doorgaans langs rent, maar die al jaren worden geprezen door transitreizigers die soms meer dan tien uur moeten wachten.

Chillen bij een stilleven

Schiphol scoort steevast hoog op internationale lijstjes met klanttevredenheid. Onder meer dankzij de dependance van het Rijksmuseum op de Holland Boulevard. Het echte museum is dicht, maar op Schiphol bezoek je gratis de minitentoonstelling over de rehabilitatie van vrouwelijke kunstenaars in de Hollandse schilderkunst. Dan bewonder je portretten van sterke vrouwen uit de 17de eeuw of een stilleven van Rachel Ruysch (1664-1750) en vergeet je even die geparkeerde vliegtuigen buiten.

Aan de andere kant van de transportband staat de Airport Library waar je koffietafelboeken over kunst en interieurs kunt lenen, maar ook Europa van Geert Mak of Ventoux van Bert Wagendorp. ‘Ik vierde vakantie op Aruba en nu wacht ik op mijn vlucht naar Boekarest’, zegt een meisje dat ontspannen aan het lezen is. ‘Deze luchthaven is heel cool.’

Berichten uit de media dat verkopers en veiligheidsfunctionarissen op Schiphol niet blij zijn dat ze gewoon moeten doorwerken tijdens de lockdown, uit vrees voor besmetting, konden maandag niet worden bevestigd. ‘Ik maak me geen zorgen’, zegt een verkoopster bij de Toblerone-stand. ‘Als er één plek in Nederland is, waar iedereen uitgebreid is getest en gevaccineerd, dan is het hier’, zegt zij. Ook andere verkoopsters zeggen desgevraagd geen angst te voelen. ‘Ik heb een nul-urencontract. Ik hoop juist dat de taxfree open blijft.’

Lego met korting

Een grotere bron van zorg onder medewerkers, zo lijkt het, is het nijpende tekort aan personeel. Om die reden is een deel van de winkels en bars op Schiphol dicht.

Een woordvoerder van Schiphol onderstreept dat het niet de bedoeling is dat Nederlanders gaan winkelen en eten op de luchthaven zonder te vliegen. ‘Deze plek is alleen bedoeld voor reizigers!’ De luchthaven krijgt volgens haar van diverse kanten vragen over de openstelling. ‘We zijn nu met alle betrokkenen naar dit vraagstuk aan het kijken. Daar komt wellicht dinsdag een beslissing over.’

Mogelijk komt er dus een einde aan de taxfree kerstmarkt. Die is best uniek, want een enkeltje Londen geeft niet alleen recht op goedkope sigaretten; maar ook op een doos Lego met 20 procent korting, een geurkaars van Rituals voor 26,50 euro of een fles cognac uit 1806 voor 22.000 euro. De variatie is, kortom, royaal.

Een vrouw gaat door de poorten naar de douane nadat ze haar ticket heeft gekregen op Schiphol. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Hapje, drankje, bidden en een massage

Hetzelfde geldt voor het eten: je kunt een bakje nuggets bestellen bij McDonalds of kaviaar bij de Bubbles Seafood & Winebar. Daarna kun je nog even bidden bij het Meditatiecentrum, een schoudermassage nemen op de tweede verdieping of wellicht een dutje doen in een van de luie loungestoelen. Helaas beschikt Schiphol niet over een zwembad, vlindertuin of bioscoop, zoals Changi Airport in Singapore die steevast op nummer 1 staat qua klanttevredenheid. Daar leggen bewakers ook een dekentje over je heen als je in slaap valt.

‘Waar kom je vandaan?’, wil de bebaarde marechaussee weten bij de uitgang. Ik zeg Londen, om een lastige discussie te vermijden, maar dat onjuiste antwoord leidt tot veel geblader in mijn paspoort en overleg met leidinggevenden. Geen prettig vooruitzicht na een dagje kerstshoppen: dat je je eigen land niet meer inkomt en je eindigt als Tom Hanks in de film The Terminal. Na veel aarzeling opent de marechaussee toch een glazen deur en mag ik naar huis.