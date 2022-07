Lekker rustig met de trein op reis? Ook op het spoor is het dringen: ‘Mensen zitten in gangpaden’

Reizigers op Amsterdam CS, begin juli. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De laatste reizigers rennen nog wat onbeholpen perron 10a van Amsterdam Centraal op, hun bagage slingerend op wieltjes achter hen aan. Precies op tijd halen ze hun trein richting Berlin Ostbahnhof. Het lijkt erop dat iedere passagier van de trein een zitplek heeft kunnen bemachtigen. Iets wat zeker niet altijd meer lukt, zegt treinmanager van Deutsche Bahn (DB), Sarah Purperhart, die op het perron een reiziger helpt die net te laat is. ‘Het is eerder regel dan uitzondering dat in de zomer de treinen stampvol vertrekken. Mensen zitten in gangpaden of blokkeren uitgangen of brandblussers’, zegt Purperhart. ‘De veiligheid komt dan echt in het geding.’

Nu de zomervakantie is aangebroken, stappen reizigers massaal in de internationale trein. In mei dit jaar verkocht de NS voor het eerst meer tickets naar buitenlandse bestemmingen dan vóór corona. Sindsdien blijft de ticketverkoop toenemen, waardoor treinen sneller vol raken en tickets gauw duurder worden. Vooral de treinen naar Antwerpen, Brussel en Parijs zijn druk.

Zonder reservering de trein niet in

Door de speakers van Amsterdam Centraal wordt omgeroepen dat de trein van 12.38 uur richting Frankfurt overvol zit en dat reizigers met de app een alternatieve reis kunnen plannen. Op het perron verzamelen kleine groepjes reizigers zich rond de aanwezige conducteurs van NS en DB. Zonder reservering komen ze de trein niet meer in, dus vragen ze hoe ze dan bij hun bestemming moeten komen.

De stijgende populariteit van de internationale trein is volgens woordvoerder Anita Middelkoop van de NS vooral te verklaren door het opheffen van de reisbeperkingen die waren ingevoerd tegen corona. Daarnaast breidt NS het aantal bestemmingen uit. Sinds kort kunnen reizigers ’s avonds de nachttrein stappen en de volgende ochtend uitstappen in Wenen, Zürich of Milaan. Een derde impuls is de grote hoeveelheid verkochte Interrail-tickets. Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum was de treinpas dit jaar tijdelijk voor de helft van de prijs beschikbaar.

Ook de toegenomen aandacht voor duurzaamheid en de onaantrekkelijke omstandigheden op Schiphol zijn redenen om de trein te overwegen. Bij veel burgers groeit het besef dat er iets gedaan moet worden om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, zegt gedragswetenschapper Reint Jan Renes van de Hogeschool van Amsterdam. ‘Het is niet voor niets dat ‘vliegschaamte’ in 2019 woord van het jaar werd.’ De laatste maanden speelt niet alleen dat sociale ongemak een rol, maar neemt ook het fysieke ongemak toe: door lange rijen en verloren koffers stappen mensen af van het idee dat vliegen goedkoper, sneller en luxueuzer is.

Gratis koffie verlicht ongemak

‘Het is mijn grote zorg dat zich op het treinstation ook Schiphol-achtige taferelen gaan voordoen, waardoor vakantiegangers hun treinreis als negatief ervaren’, zegt Renes. ‘Als de wachtrijen op de luchthaven volgende zomer zijn geslonken, is de kans groot dat reizigers weer terugvallen op vliegvakanties.’ Het is daarom zaak dat de eerste treinvakantie een positieve ervaring is, waardoor mensen het nog eens willen proberen. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk dat er op Europees niveau geïnvesteerd wordt. En kleine beetjes helpen ook. ‘Deel bijvoorbeeld gratis koffie uit. Dat klinkt stom, maar daardoor zijn passagiers eerder bereid om enig ongemak te verduren.’

Op een bankje wachtend op de trein naar Brussel zit de Amerikaan William Uihlein (32). Zijn volgende bestemming in zijn Europese stedentrip is Brugge. Hij heeft geen stoel van te voren gereserveerd en was ook niet zozeer op de hoogte van eventuele drukte. Voor hem op het perron wordt de groep wachtenden steeds groter, waardoor hij zenuwachtig wordt. Hij staat op van het bankje en vergeet haast zijn telefoon mee te nemen: ‘Ik kan maar beter wat naar voren lopen.’

Om de grote toestroom van internationale reizigers het hoofd te kunnen bieden, waarschuwt de NS vakantiegangers bij het boeken van de treintickets. ‘Bij drukte moet u wellicht staan’, valt op de website te lezen. In treinen waar het normaal gesproken niet nodig is om een stoel te reserveren, zoals de intercity naar Berlijn, raadt de NS reizigers met klem aan om toch alvast een zitplaats veilig te stellen. Via de luidsprekers op stations klinkt het verzoek aan passagiers die binnen Nederland reizen om de internationale treinen te mijden en alleen binnenlandse treinen te pakken. Daarmee hoopt de NS te voorkomen dat reizigers naar een bestemming als Frankfurt de hele reis door Nederland staand moeten doorbrengen.

Vriendinnendag

Anders dan de meeste reizigers op perron 15a draagt een wachtende 21-jarige Amsterdamse enkel een kleine, gele, nep-leren schoudertas. Om haar heen staan passagiers met grote rugzakken en koffers, maar zij neemt de internationale trein die zo arriveert niet voor een Europees stedentripje. Ze is onderweg naar Tilburg voor een vriendinnendag en heeft net haar geplande trein gemist. ‘Ik ben dus al vertraagd’, zegt ze. De oproep aan binnenlandse reizigers om alleen binnenlandse treinen te gebruiken is aan haar niet besteed. ‘Deze reis duurt al anderhalf uur’, zegt ze. ‘Anders duurt het nog een half uur extra.’