‘Lekke’ vijver kostte Rijkswaterstaat meer dan vier miljoen euro

Het gebouw van Rijkswaterstaat. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat blijkt uit cijfers van Rijksvastgoedbedrijf in handen van RTV Utrecht. De regionale omroep probeert al jaren de rekening van de leegstaande vijver rond het gebouw in zicht te krijgen, maar kreeg bij voorgaande pogingen nul op het rekest. Via de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) achterhaalde het medium eerder al dat Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf jarenlang hun kopzorgen over de slotgracht hebben verzwegen.

Het plan lijkt in 2008 zo mooi. Een omheinend waterstuk zou een soort spiegel van het gerestaureerde kantoorgebouw moeten worden, helder als glas en elke dag ververst. Met gratis water, welteverstaan, recht uit het nabijgelegen Amsterdam-Rijnkanaal.

Die ambitie blijkt al snel na de installatie van de vijver niet haalbaar. Het water wordt in rap tempo enorm troebel. Rijksvastgoedbedrijf verwijdert de algen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar dat maakt geen bijster grote indruk op nieuwe koloniën, die zich nu eenmaal graag in het warme (de gracht ligt het merendeel van de dag recht in de zon) en stille water vestigen.

Daarmee ontstaat een ironische situatie. De instantie die ondernemers op de vingers tikt voor algengroei, is nota bene Rijkswaterstaat. Er dreigt een scenario waarin de handhavers de gebouwbeheerder moeten beboeten, omdat verontreinigd water uit de gracht in het Amsterdam-Rijnkanaal belandt. In 2009 besluiten Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf de vijver droog te leggen.

Lekkage

Voornamelijk om imagoschade te voorkomen moeten nieuwe plannen voor de slotgracht het origineel zo veel mogelijk naderen. Maar deadlines om dat realiseren, worden niet gehaald. Weer die hardnekkige algen, luidt de officiële lezing in 2011. Maar in 2019 concludeert RTV Utrecht op basis van WOB-verzoeken anders: de gracht lekt. Bij een volle vijver zou 23 kubieke meter aan water per uur verdwijnen, stellen de documenten, evenveel als een eenmanshuishouden in zes maanden verbruikt.

De Rijksgebouwendienst stelt de aannemers na die onthulling aansprakelijk voor de lekkage. Die bepleiten juist dat de instanties verantwoordelijk zijn: de betonnen matten zijn normaliter waterdicht, maar nu na jaren zonder vocht uitgedroogd. Na bureaucratisch getouwtrek volgt een compromis, die bepaalt dat de aannemer een nieuwe vijver zal opleveren. Maar als Rijkswaterstaat ziet dat de aannemer daarvoor bijna twee miljoen euro nodig heeft, kijkt de instantie liever over de schutting. De opdracht wordt uitbesteed aan een andere aannemer.

Lang doen betrokkenen geen uitspraken over de kosten van het vijverfiasco. Nu duidelijk is welk gedeelte ervan voor rekening van het Rijk komt, is dat anders. De lekke vijver heeft in totaal bijna anderhalf euro miljoen gekost, blijkt uit de cijfers. Ook is de laatste jaren voor bijna drieënhalve ton aan onderzoek naar de problematiek gedaan. Verder zal een nieuwe, kleinere vijver een kleine 2,3 miljoen euro kosten, waarvan de overheid 1,8 miljoen euro betaalt.

De nieuwe gracht wordt een biologisch waterstuk, dat zichzelf in stand moet houden. In de zomer van 2021 moet de Vijver van Viermiljoen klaar zijn.