Lek gegevens van tienduizenden politiemedewerkers leidt tot grote paniek in Noord-Ierland

Agenten van de Police Service of Northern Ireland (PSNI) in Antrim, Noord-Ierland. Beeld Getty Images

Een jonge medewerker van de Police Service of Northern Ireland (PSNI) heeft dinsdagmiddag per ongeluk de namen en persoonlijke gegevens van zo’n tienduizend medewerkers van het korps online gezet. Dat gebeurde na een onschuldig openbaarheidsverzoek van een burgerjournalist over aantallen agenten in dit deel van het Verenigd Koninkrijk. Abusievelijk werd een Excel-spreadsheet met het personeelsbestand vrijgegeven. Twee tot drie uur lang bleef deze informatie toegankelijk.

De misser heeft grote paniek veroorzaakt. De vrees is dat de vertrouwelijke informatie in handen is gevallen van militante republikeinen. Hoewel de burgeroorlog in Noord-Ierland goeddeels tot het verleden behoort, hebben oud-leden van de IRA, het Ierse Republikeinse Leger, nog genoeg rekeningen met oude vijanden openstaan. Tijdens ‘The Troubles’, zoals de dertig jaar durende strijd in Noord-Ierland werd genoemd, werden driehonderd agenten vermoord.

Omagh

Hoe groot het gevaar vandaag de dag nog is, bleek begin dit jaar, toen in de stad Omagh een voormalige rechercheur na de voetbaltraining van zijn zoontje werd neergeschoten. De diender overleefde de afrekening, maar liep blijvend letsel op. Vooral undercoveragenten zijn het doelwit. In The Daily Telegraph schreef zo’n geheim agent dat hij zijn kinderen pas over zijn werk vertelde toen ze jongvolwassenen waren. Door het datalek moeten zulke politiemensen wellicht verhuizen, mogelijk naar het Britse vasteland.

Ook agenten die afkomstig zijn uit de republikeinse gemeenschap zelf lopen gevaar. Omdat het korps door deze pro-Ierse gemeenschap wordt gezien als een verlengstuk van de Britse staat, zien radicale republikeinen hen als verraders, met alle gevaren van dien. De lijst bevat ook namen van zeshonderd agenten die nauw samenwerken met MI5, de binnenlandse veiligheidsdienst. Hoe het mogelijk is dat zulke precaire informatie met één druk op de verkeerde knop op straat kan komen te liggen, is nu een prangende vraag voor korpsbaas Simon Byrne.

Terreuralarm

Het datalek is het zoveelste incident in een reeks missers bij de Noord-Ierse politie. Begin juli werd een lijst met de namen van tweehonderd agenten ontvreemd uit een politieauto in Newtownabbey, vlak bij de hoofdstad Belfast. Bij deze diefstal werden ook een laptop en een politieradio meegenomen. Dit voorjaar, aan de vooravond van het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden, vond iemand een vertrouwelijk veiligheidsprotocol op straat in Belfast. Biden bracht een bezoek ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het Goedevrijdagakkoord uit 1998, het verdrag dat de rust op het eiland goeddeels terugbracht.

Afgelopen voorjaar, na de aanslag in Omagh, werd het terreuralarm bijgesteld van ‘substantieel’ naar ‘ernstig’. Het gevaar komt met name van de zogeheten New IRA, zoals de dissidente republikeinen zich noemen. Zij willen koste wat kost een verenigd Ierland. Politiechef Byrne beweerde enkele maanden geleden dat hij nog vrijwel dagelijks informatie krijgt over – verijdelde – plannen om leden van zijn korps te doden.