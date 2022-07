Leiderstrui weer bij Jumbo-Visma, maar ‘Pogacar is strijdbaar en gebrand op revanche’

Etappewinnaar en nieuwe leider in het algemeen klassement Jonas Vingegaard uit Denemarken komt op adem na de finish van de elfde etappe van de Tour de France. Beeld AP

Dag Robert, waar ben jij nu?

‘Ik ben nu in Briançon. Dat is waar de Tour vandaag start, maar ik was er gisteren al. Een kenmerk van een bergetappe is dat je heel moeilijk in de buurt van de finish kan komen. De etappe van gisteren eindigde op de Col du Granon. Door milieuoverwegingen was die berg voor iedereen afgesloten die niet te voet of met de fiets kwam. Daardoor fietsten de renners in een relatieve eenzaamheid naar boven. Dat is fijn voor hen, omdat ze minder kans hebben een coronabesmetting op te lopen. Maar de consequentie is ook dat je als journalist op grote afstand zit en niet zo makkelijk na de etappe bij de ploegbussen kan komen.’

Laten we even terugblikken op de etappe van woensdag. Tien etappes lang was Pogacar ongenaakbaar de beste van het peloton en liet hij geen kans voorbijgaan om extra seconden op zijn concurrenten te pakken. Maar één dag was zijn concurrent Vingegaard sterker, en is al dat voorgaande geen stuiver meer waard.

‘Niet eens één dag, één uur! Er leek lange tijd helemaal niets aan de hand voor Pogacar. De Galibier, de zwaarste col van de dag, fietste hij het snelste op van iedereen. En in de slotfase had hij nog een ploeggenoot bij zich, in tegenstelling tot Vingegaard. Maar ineens was het op.’

‘Ik had het ook nog niet van Vingegaard verwacht. Vorig jaar was hij mentaal nog best kwetsbaar. Maar dat is herkend, erkend en, zo blijkt nu, goed opgepakt. Hij is zo gegroeid dat hij nu de onbetwiste kopman van de ploeg kan zijn.

‘Jumbo-Visma speelde woensdag een ragfijn ploegenspel, maar nam ook een gigantisch risico door de andere kopman, Primoz Roglic, op te offeren. Dat is nogal wat. Als Vingegaard het niet had kunnen waarmaken, had Jumbo-Vismo nu met lege handen gestaan.’

Wat zegt zo’n dag over wielrennen?

‘Dat het een fantastisch mooie sport is. Dat dit kan… Echt, ik heb zo’n topdag gehad. Het was reclame voor het wielrennen.’

Vaak belooft een slechte dag weinig goeds voor de rest van een wielerronde. Wat voor Pogacar verwacht jij vandaag?

‘Ik heb afgeleerd om zelf voorspellingen te doen, maar Pogacar is heel strijdbaar. Hij is ervan overtuigd dat dit een eenmalige miskleun was en is gebrand op revanche. Daarin kan hij donderdag al slagen, al is de etappe ontzettend moeilijk daarvoor.

‘Ze gaan weer die enorm hoge Galibier op, net als woensdag, maar nu direct na de start. Dan gaan we meteen zien hoe die revanche van Pogacar vorm krijgt. Als hij niet meteen aanvalt, en dat is toch een voorspelling, denk ik dat het moeilijk wordt voor hem. De ploeg van Jumbo-Visma is zo ontzettend sterk en slim.’

De etappe van vandaag eindigt op de Alpe D’Huez, een berg die voor veel Nederlanders een beetje als cultureel eigendom voelt. Heb jij ook een speciaal gevoel bij die col?

‘Ja, ik ben hem zelf vaak op gereden. Met Bauke Mollema heb ik het gehad over dat Nederlandse gehalte. Hij vindt het hartstikke gaaf dat er zoveel Nederlanders op die berg zijn. Ook Vingegaard had het gisteren in de persconferentie over ‘the Dutch corner’, dat is dan bocht zeven. Maar hij wees erop dat er ook heel veel Denen op die berg zullen zijn. Hij wilde niet helemaal erin meegaan dat het een ‘Hollandse berg’ zou zijn.

‘De Alpe D’Huez doet dat heel slim. Ze vernoemen elke bocht naar wielrenners die op die berg een etappe hebben gewonnen. Dat zijn er inmiddels zo veel dat sommige bochten twee namen hebben. Het draagt allemaal bij aan de mythevorming rond die col.

‘Maar wat Mollema ook wel terecht opmerkte: de Tour is nog nooit op de Alpe D’Huez beslist. Vandaag gaat dat ook niet gebeuren. Als de revanche van Pogacar slaagt, is Vingegaard niet ineens uitgespeeld. ’

Na de etappe van woensdag tikte jij twee stukken. Nu wacht een nieuwe dag vol wielergeweld, hoe ziet die eruit?

‘Door de logistieke uitdaging van de bergen en het verloop van een etappe ben ik op een dag als gisteren keihard aan het werk. Vandaag ga ik de hele dag op de Alpe D’Huez zitten. Ik wil zo vroeg mogelijk daarheen gaan, want anders kom je er simpelweg niet meer op. Maar misschien heb ik dan ook wat tijd om van het uitzicht te genieten.’