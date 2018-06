Leiders protestbeweging Marokko veroordeeld tot 20 jaar cel

De leiders van de protestbeweging in het Marokkaanse Rif-gebergte zijn veroordeeld tot zware straffen. Een rechter in Casablanca legde Nasser Zefzafi (39) en drie collega’s celstraffen op van 20 jaar. Zij voerden vorig jaar de demonstraties aan, de grootste sinds 2011 in Marokko, tegen de economische en sociale problemen in de Rif.

Zefzafi en de andere leiders werden schuldig bevonden aan het ‘ondermijnen’ van de binnenlandse veiligheid en het bedreigen van de nationale eenheid.

Naast dit viertal kregen drie anderen celstraffen van 15 jaar. Nog eens dertien activisten van de protestbeweging Hirak kregen eveneens zware straffen opgelegd, variërend van vijf tot tien jaar. In totaal waren volgens schattingen van Amnesty International zo'n vierhonderd demonstranten opgepakt. Van hen werden de afgelopen maanden zo'n vijftig berecht.

De advocaten die de protestleiders bijstonden, hekelden direct de zware veroordelingen. ‘Wreed’, zo noemde advocaat Naima El Gallaf de straffen van 20 jaar. Een collega van haar omschreef de veroordelingen als ‘onredelijk’. Zij hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan.

De demonstraties in het noordelijke Rif-gebied en de stad Hoceima begonnen na de dood van een vishandelaar eind 2016. Hij werd doodgedrukt in een vuilniswagen toen hij probeerde zijn illegale visvangst te redden die in beslag was genomen door de politie. Medio vorig jaar werd Zefzafi gearresteerd nadat hij demonstraties had georganiseerd in Hoceima. De meeste arrestanten waren afkomstig uit Hoceima en het vlakbij gelegen Imzouren.

Protestleider Nasser Zefzafi spreekt in Hoceima een menigte toe. De leider van de demonstraties in de stad, werd vorig jaar opgepakt na een klopjacht van de politie. Foto AP

Corrruptie en armoede

Begin dit jaar sloegen de protesten over naar de mijnstad Jerada. De protesten waren onder andere gericht tegen de corruptie, de armoede en de onderdrukking van de bewoners van het Rifgebied, die zich achtergesteld en gediscrimineerd voelen door de regering in Rabat.

De politieke en sociale onrust was de hevigste in zeven jaar. De koning zag zich in 2011, na soortgelijke protesten, gedwongen een deel van zijn macht af te staan aan een gekozen parlement. Marokko werd echter niet meegezogen in de Arabische Lente, die destijds veel landen in de regio in hun greep hield.

Een van de bekendste advocaten van de leiders van de protestbeweging in de Rif, Abdessadek El Bouchtaoui, moest onlangs het land ontvluchten. Hij riep onder andere op tot het aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken en van het hoofd van de politie. El Bouchtaoui werd in februari zelf veroordeeld tot twintig maanden cel, onder andere voor het beledigen van ambtenaren. Hij was vorig jaar betrokken bij het organiseren van demonstraties in Tétouan.

Volgens El Bouchtaoui hebben de protestleiders geen eerlijk proces gehad. ‘Bij het opstellen van de processen-verbaal door de politie zijn de gedetineerden onderworpen aan marteling en aan vernedering’, zei hij vorige maand in een interview in de Volkskrant. ‘Ze werden met geweld gedwongen het proces-verbaal te ondertekenen. We hebben gevraagd de processen-verbaal in te trekken. Maar de rechter heeft daar niet mee ingestemd.’