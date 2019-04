Leiders Paraplu-beweging Hongkong krijgen tot 16 maanden cel, op basis van wet uit koloniale tijdperk

Democratiseringsprotesten die vijf jaar geleden grote delen van Hongkong lam legden, worden de Paraplu-protesten genoemd. Dat is een verwijzing naar de gele paraplu’s die de demonstranten meedroegen om zichzelf te beschermen tegen traangas en pepperspray.

Mensenrechtenactivisten maken zich zorgen over de ongebruikelijke toepassing van een gedateerd wetsartikel. ‘Een vreselijke boodschap die waarschijnlijk de overheid aanmoedigt meer vreedzame activisten te vervolgen, waardoor de vrijheid van meningsuiting in Hongkong nog verder inkrimpt’, zei Maya Wang van de mensenrechtenorganisatie Human Right Watch in Hongkong twee weken geleden tegen de Volkskrant. Toen werd al bekend dat de activisten waren veroordeeld. Nu is ook de hoogte van hun straf bekendgemaakt.

Hongkong was voorheen vrij tolerant bij politiek activisme en demonstraties. Als het veroorzaken van openbare overlast met demonstraties al werd bestraft, was het in de regel met drie maanden cel. Nu deed de openbare aanklager een beroep op wetgeving die dateert uit het koloniale tijdperk, toen Hongkong nog een Britse kroonkolonie was.

Socioloog Chan Kin-man (60), rechtenprofessor Benny Tai (54) en predikant Chu Yiu-ming (75) zijn tot zestien maanden cel veroordeeld. Zij zijn de oprichters van Occupy Central with Love and Peace, de groep die het initiatief had genomen tot een korte, vreedzame demonstratie. Die duurde uiteindelijk veel langer omdat de politie traangas en pepperspray gebruikte.

Op het hoogtepunt van de democratiseringsprotesten bezetten honderdduizend demonstranten met gele paraplu’s het zakencentrum. Ze eisten meer inspraak in de wijze waarop de bestuurder van Hongkong werd geselecteerd. Die moest destijds worden gekozen uit een klein clubje door de Volksrepubliek goedgekeurde pro-Chinese kandidaten. De Paraplu-beweging had ambities voor politieke verandering in democratische richting en kende een fel anti-Chinese ondertoon. Beijing eiste dat Hongkong korte metten zou maken met de ‘onpatriottische’ opstand.

Hongkong kent autonomie op politiek, economisch en juridisch terrein, maar bij echt belangrijke kwesties heeft de Volksrepubliek het laatste woord. De afgelopen jaren vond de Communistische Partij steeds meer zaken die Hongkong vroeger zelf regelde, belangrijk genoeg om zich steeds steviger te laten gelden.