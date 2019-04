Leiders India en Pakistan ruziën of Indiase luchtmacht echt een F-16 wist neer te halen

Pakistaanse F-16's tijdens een militaire parade vorige maand in Islamabad. Beeld AP

‘Door het steeds te herhalen wordt een leugen nog niet waar’, reageerde de Pakistaanse legerwoordvoerder maandag nadat India opnieuw had herhaald dat het twee maanden geleden een F-16 van de Pakistaanse luchtmacht had neergeschoten. Beide kernmachten voerden toen kort een luchtoorlog uit bij het betwiste Kashmir.

De wel of niet neergeschoten F-16 is inzet geworden van een felle propagandastrijd tussen beide landen. De regering-Modi gebruikt het ‘huzarenstukje’ om de Indiase trots op te krikken, in de aanloop naar de verkiezingen die donderdag beginnen. Het gebeurt immers zelden dat een van ’s werelds beste gevechtsvliegtuigen wordt neergehaald. De laatste keer dat de VS een F-16 verloren bij een gevecht, was tijdens de Kosovo-oorlog van 1999.

Het is helemaal uniek als een F-16 wordt neergeschoten door een ouderwets toestel van Russische makelij. Pakistan ontkent dan ook in alle toonaarden dat een van zijn F-16’s, die door de VS zijn geleverd, in februari werd neergehaald. Volgens Islamabad werd wel een Indiase MiG-21 Bison, een gemoderniseerde versie van een stokoud Russisch toestel, neergehaald.

De MiG-21 werd neergeschoten toen het Pakistaanse gevechtsvliegtuigen probeerde te onderscheppen. Volgens India was de MiG-piloot verantwoordelijk voor het neerhalen van de F-16. Hij werd gevangen genomen door Pakistan.

“The truth always prevails and is always the best policy. BJP's attempt to win elections through whipping up war hysteria and false claims of downing a Pak F 16 has backfired with US Defence officials also confirming that no F16 was missing from Pakistan's fleet.”

🇵🇰🇵🇰#PMIK pic.twitter.com/jb0NYzcWv8 PTI KP (Official)

Omdat Pakistan bleef ontkennen, nam de druk op India toe om met bewijs te komen dat het Islamabad een gevoelige klap had uitgedeeld. Op maandag probeerde India de wereld, en de eigen bevolking, opnieuw te overtuigen. Een hoge Indiase luchtmachtofficier liet radarbeelden zien die gemaakt zouden zijn tijdens de luchtconfrontatie.

Bollywood-productie

Op eentje is een aantal gevechtsvliegtuigen te zien. Op de tweede, van tien seconden later, ontbreekt één toestel. ‘Dat is de F-16 die de Pakistaanse luchtmacht heeft verloren’, aldus luchtmaarschalk Kapoor die sprak van ‘onweerlegbaar bewijs’. Lariekoek, oordeelde Pakistan. ‘Een Bollywood-productie voor Modi’, zo werd de Indiase luchtmachtpresentatie op Twitter genoemd.

Eerder had de Pakistaanse premier Imran Khan dankbaar gebruikgemaakt van een bericht in het Amerikaanse blad Foreign Policy over de kwestie. Deze meldde dat een Amerikaanse telling had uitgewezen dat Pakistan nog altijd beschikte over al zijn F-16’s. ‘De waarheid zegeviert altijd’, aldus de premier op Twitter. Volgens Khan gebruikte Modi het F-16-verhaal om de ‘oorlogshysterie’ in India op te jutten.

De Indiase minister van Binnenlandse Zaken Rajnath Sighh maakte Khan echter uit voor leugenaar. ‘De premier van ons buurland is wanhopig’, aldus Singh, die de vlieger van de Indiase MiG die de F-16 zou hebben neergehaald in het zonnetje zette.