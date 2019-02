Leiders Facebook gedragen zich als ‘digitale gangsters die boven de wet staan’, stelt Brits rapport

Facebook misbruikt zijn dominantie door concurrenten uit te sluiten van zijn systemen, stelt het rapport. Het bedrijf zou zich bovendien niet hebben gehouden aan een akkoord met de Amerikaanse overheid uit 2011, waarin afgesproken werd dat de toegang tot gebruikersdata zou worden beperkt. Het Cambridge Analytica-schandaal – bekend werd dat Facebook gegevens van tientallen miljoenen gebruikers zonder toestemming had gedeeld met het bedrijf Cambridge Analytica – is dan ook mogelijk gemaakt door Facebook-beleid, vervolgt het onderzoek.

Facebook zou te weinig hebben gedaan om Ruslands pogingen om verkiezingen te beïnvloeden tegen te gaan. De kieswet is volgens het rapport verouderd en moet nodig vernieuwd worden, zodat online politieke communicatie net zo transparant is als in de ‘echte wereld’.

Daarnaast stelt het rapport nieuwe wetgeving voor, waaronder een verplichte ethische code en een onafhankelijke toezichthouder die juridische actie tegen sociale media kan ondernemen en ze kan dwingen data af te staan. Sociale media als Facebook moeten zich niet meer kunnen verbergen achter de bewering dat ze slechts een platform zijn zonder verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun site, aldus het rapport.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg krijgt ervan langs. ‘Keer op keer slaagt Zuckerberg er niet in om het leiderschap te tonen dat verwacht wordt van de baas van een van ’s werelds grootste bedrijven’, stelt Damian Collins, de voorzitter van het comité dat het onderzoek heeft uitgevoerd.

Zuckerberg zou tot drie keer toe hebben geweigerd om bewijs te leveren aan het comité. In plaats daarvan stuurde hij jonge medewerkers die de vragen niet konden beantwoorden.

‘Bedrijven als Facebook’, schrijft het rapport, ‘zouden zich niet als digitale gangsters moeten kunnen gedragen, denkend dat ze boven de wet staan.’

Facebook stelt in een reactie ‘open te staan voor zinvolle regelgeving’. Ook zegt het bedrijf de aanbeveling voor hervorming van de kieswet te ondersteunen. ‘We hebben al substantiële veranderingen doorgevoerd waardoor iedere politieke advertentie goedgekeurd moet worden, duidelijk moet zijn wie ervoor betaalt, en zeven jaar wordt opgeslagen in een doorzoekbaar archief.’