Leiders Europese Unie verwerpen verkiezingsuitslag Belarus en kondigen sancties aan

Aanhangers van de oppositie komen bijeen in Minsk om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag en het politiegeweld dat daar op volgde. Beeld EPA

De leiders bevestigden voorts een plan voor sancties dat vorige week werd opgesteld door de ministers van Buitenlandse Zaken. De Europese Unie zal een lijst opstellen van een ‘substantieel’ aantal Belarussische functionarissen die verantwoordelijk worden gehouden voor de verkiezingsfraude en het daarop volgende geweld tegen vreedzame demonstranten, aldus EU-president Charles Michel. De personen op de lijst zijn niet meer welkom in Europa en kunnen ook niet meer bij hun Europese banktegoeden. Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is voor deze methode gekozen om het regime te treffen en gewone burgers te vrijwaren van Europese sancties.

In haar beleid tegenover Belarus wil de Europese Unie haar waarden van vrijheid en democratie hooghouden en de Belarussische oppositie steunen. Anderzijds is zij altijd bang geweest om president Loekasjenko in de armen van de Russische president Poetin te drijven of zelfs een Russische interventie uit te lokken.

Een woordvoerder van het Kremlin benadrukte woensdag echter dat Rusland geen reden ziet om Loekasjenko militair of anderszins bij te staan. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov waarschuwde Europa geen misbruik te maken van de crisis in Belarus om zich te mengen in de interne aangelegenheden van dat land. Volgens Lavrov is er geen bemiddeling van buitenaf nodig. Hij erkende dat de presidentsverkiezingen in Belarus niet goed zijn verlopen en zei te hopen dat president Loekasjenko in dialoog wil gaan met de oppositie.

Geen behoefte aan dialoog

Ook de Europese leiders riepen Loekasjenko en de oppositie woensdag op tot een dialoog, die opgezet zou kunnen worden door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Volgens de Duitse bondskanselier Merkel kan Europa niet bemiddelen, omdat president Loekasjenko liet weten daar geen behoefte aan te hebben. Loekasjenko vond dat het Westen eerst maar eens zijn eigen problemen moet oplossen, zoals de gele hesjes in Frankrijk en de protesten tegen racisme in de Verenigde Staten.

Evenmin als andere Europese leiders sprak Merkel zich uit over nieuwe verkiezingen. Het is aan de Belarussen zelf om te bepalen op welke manier zij politieke veranderingen willen bewerkstelligen, zei voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie.

De Europese Unie maakt voorts 53 miljoen euro vrij voor steun aan de Belarussische bevolking. Daarvan is 50 miljoen bestemd voor de bestrijding van het coronavirus, 2 miljoen voor slachtoffers van politie- en staatsgeweld en 1 miljoen voor het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke media.